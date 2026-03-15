Guerra no Médio Oriente. Base militar dos EUA no Iraque atacada durante a noite

Mais atualizações Voltar ao topo
PUB
Momento-Chave
Ponto de situação
- As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmam ter iniciado ataques em larga escala no oeste do Irão;
- o presidente dos EUA diz estar "surpreendido" com o facto de Teerão ter atacado países do Golfo;
- um ataque de drones atingiu esta noite uma base militar no Aeroporto Internacional de Bagdade, que até há pouco tempo albergava tropas da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos contra jihadistas;
- Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita relataram ter intercetado vários ataques lançados hoje a partir do Irão, marcando o início do 16.º dia de conflito no Médio Oriente.