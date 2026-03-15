Guerra no Médio Oriente. Base militar dos EUA no Iraque atacada durante a noite

Bagdade voltou a ser atacada, esta noite. Um ataque de drones atingiu uma base militar no aeroporto da capital iraquiana. A base era utilizada para operações militares dos Estados Unidos contra jihadistas. Um drone terá caído sobre armazéns e estruturas temporárias, um dia depois de a embaixada norte-americana no Iraque ter sido atacada. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir do conflito.