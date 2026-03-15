Guerra no Médio Oriente. Base militar dos EUA no Iraque atacada durante a noite

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Guerra no Médio Oriente. Base militar dos EUA no Iraque atacada durante a noite

Bagdade voltou a ser atacada, esta noite. Um ataque de drones atingiu uma base militar no aeroporto da capital iraquiana. A base era utilizada para operações militares dos Estados Unidos contra jihadistas. Um drone terá caído sobre armazéns e estruturas temporárias, um dia depois de a embaixada norte-americana no Iraque ter sido atacada. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir do conflito.

Inês Moreira Santos- RTP /

Khalid Al-Mousily - Reuters

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  • As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmam ter iniciado ataques em larga escala no oeste do Irão; 
  • o presidente dos EUA diz estar "surpreendido" com o facto de Teerão ter atacado países do Golfo;
  • um ataque de drones atingiu esta noite uma base militar no Aeroporto Internacional de Bagdade, que até há pouco tempo albergava tropas da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos contra jihadistas;
  • Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita relataram ter intercetado vários ataques lançados hoje a partir do Irão, marcando o início do 16.º dia de conflito no Médio Oriente.
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