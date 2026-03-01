Mundo
Guerra no Médio Oriente. Que líderes iranianos morreram nos ataques de Israel e EUA?
O ataque de sábado contra Teerão decapitou grande parte da liderança iraniana, a começar pelo próprio ayatollah Ali Khamenei, o Líder Supremo que supervisionava todos os órgãos de poder político, militar, religioso e judicial.
Os ataques israelo-americanos mataram o Líder Supremo do país e grande parte da sua família, incluindo a filha, um dos netos, uma nora e um genro, segundo indicou a agência iraniana Fars.
A televisão estatal iraniana adiantou também que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Abdolrahim Moussavi, foi morto juntamente com outros generais de alta patente e com o ministro iraniano da Defesa, o general Aziz Nasirzadeh.
O chefe da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, e Ali Shamkhani, conselheiro do Líder Supremo e secretário do Conselho de Defesa, também morreram nos ataques de sábado, adiantou a televisão do país.
De acordo com a emissora, foram mortos “durante uma reunião do Conselho de Defesa”.
Ao início da manhã, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, anunciava que o processo de transição do poder após a morte de Khamenei havia começado “de imediato” e que assumiria funções “um conselho de direção provisório”.
Larijani adiantou que este conselho será composto pelo Presidente do país, Masud Pezeshkian, o chefe do poder judicial, Golamhosein Mohseni Eye, e ainda um jurista do Conselho dos Guardiães, cujo nome foi entretanto anunciado: o ayatollah Alireza Arafi.
Os três líderes “assumirão a responsabilidade” até à designação do próximo ayatollah. Larijani, responsável do Conselho Supremo de Segurança Nacional, alertou ainda para o perigo de divisões internas no poder após o ataque.
O ayatollah Alireza Arafi tem 66 anos e é membro clérigo do Conselho dos Guardiães. Assume atualmente funções como presidente do Centro de Gestão dos Seminários Islâmicos do país.
Ainda que o processo de sucessão já esteja em andamento, há informações de que dezenas de líderes iranianos terão morrido nas últimas horas, prevendo-se um vazio de poder nos principais órgãos do país. De acordo com o presidente norte-americano, Donald Trump, foram mortos “48 líderes” iranianos de uma só vez.
Fica a dúvida sobre como decorrerá efetivamente a sucessão de Ali Khamenei após quase 37 anos no poder, numa altura em que os ataques continuam a visar Teerão e outras cidades iranianas.
Artigo atualizado às 19h30 de domingo, dia 1 de março de 2026.
A televisão estatal iraniana adiantou também que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Abdolrahim Moussavi, foi morto juntamente com outros generais de alta patente e com o ministro iraniano da Defesa, o general Aziz Nasirzadeh.
O chefe da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, e Ali Shamkhani, conselheiro do Líder Supremo e secretário do Conselho de Defesa, também morreram nos ataques de sábado, adiantou a televisão do país.
De acordo com a emissora, foram mortos “durante uma reunião do Conselho de Defesa”.
As Forças de Defesa de Israel adiantaram ainda que os ataques mataram Saleh Asadi, chefe da Direção de Informações do comando de emergência Khatam-al-Anbiya, e Mohammad Shirazi, chefe do gabinete militar.
Hossein Jabal Amelian, chefe da Organização de Inovação e Investigação Defensiva (SPND) e Reza Mozaffari-Nia, antigo chefe da SPND e ex-vice-ministro da Defesa, também foram visados e terão morrido.
Há um outro nome de grande destaque que é apontado como um dos mortos deste ataque: o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad, segundo adiantou a agência pró-regime ILNA, citada pelo Jerusalem Post.Vazio de poder?
Presidente do Irão entre 2005 e 2013, Mahmoud Ahmadinejad terá morrido nos ataques coordenados entre Israel e Estados Unidos que visaram a sua residência em Narnak, no nordeste de Teerão. Vários guarda-costas também morreram, segundo informou a mesma agência.
Presidente do Irão entre 2005 e 2013, Mahmoud Ahmadinejad terá morrido nos ataques coordenados entre Israel e Estados Unidos que visaram a sua residência em Narnak, no nordeste de Teerão. Vários guarda-costas também morreram, segundo informou a mesma agência.
Ao início da manhã, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, anunciava que o processo de transição do poder após a morte de Khamenei havia começado “de imediato” e que assumiria funções “um conselho de direção provisório”.
Larijani adiantou que este conselho será composto pelo Presidente do país, Masud Pezeshkian, o chefe do poder judicial, Golamhosein Mohseni Eye, e ainda um jurista do Conselho dos Guardiães, cujo nome foi entretanto anunciado: o ayatollah Alireza Arafi.
Os três líderes “assumirão a responsabilidade” até à designação do próximo ayatollah. Larijani, responsável do Conselho Supremo de Segurança Nacional, alertou ainda para o perigo de divisões internas no poder após o ataque.
O ayatollah Alireza Arafi tem 66 anos e é membro clérigo do Conselho dos Guardiães. Assume atualmente funções como presidente do Centro de Gestão dos Seminários Islâmicos do país.
Ainda que o processo de sucessão já esteja em andamento, há informações de que dezenas de líderes iranianos terão morrido nas últimas horas, prevendo-se um vazio de poder nos principais órgãos do país. De acordo com o presidente norte-americano, Donald Trump, foram mortos “48 líderes” iranianos de uma só vez.
Fica a dúvida sobre como decorrerá efetivamente a sucessão de Ali Khamenei após quase 37 anos no poder, numa altura em que os ataques continuam a visar Teerão e outras cidades iranianas.
Artigo atualizado às 19h30 de domingo, dia 1 de março de 2026.