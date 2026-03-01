Guerra no Médio Oriente. Que líderes iranianos morreram nos ataques de Israel e EUA?

As Forças de Defesa de Israel adiantaram ainda que os ataques mataram Saleh Asadi, chefe da Direção de Informações do comando de emergência Khatam-al-Anbiya, e Mohammad Shirazi, chefe do gabinete militar.





Hossein Jabal Amelian, chefe da Organização de Inovação e Investigação Defensiva (SPND) e Reza Mozaffari-Nia, antigo chefe da SPND e ex-vice-ministro da Defesa, também foram visados e terão morrido.





ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad, segundo adiantou a agência pró-regime ILNA, citada pelo Jerusalem Post.



Há um outro nome de grande destaque que é apontado como um dos mortos deste ataque: o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad, segundo adiantou a agência pró-regime ILNA, citada pelo Jerusalem Post. Presidente do Irão entre 2005 e 2013, Mahmoud Ahmadinejad terá morrido nos ataques coordenados entre Israel e Estados Unidos que visaram a sua residência em Narnak, no nordeste de Teerão. Vários guarda-costas também morreram, segundo informou a mesma agência.

Vazio de poder?

Os ataques israelo-americanos mataram o Líder Supremo do país e grande parte da sua família, incluindo a filha, um dos netos, uma nora e um genro, segundo indicou a agência iraniana Fars.A televisão estatal iraniana adiantou também que o, foi morto juntamente com outros generais de alta patente e com, também morreram nos ataques de sábado, adiantou a televisão do país.De acordo com a emissora, foram mortos “durante uma reunião do Conselho de Defesa”.Ao início da manhã, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, anunciava que oLarijani adiantou que esteOs três líderes “assumirão a responsabilidade” até à designação do próximo ayatollah. Larijani, responsável do Conselho Supremo de Segurança Nacional, alertou ainda para o perigo de divisões internas no poder após o ataque.Ainda que o processo de sucessão já esteja em andamento, há informações de que dezenas de líderes iranianos terão morrido nas últimas horas,Fica a dúvida sobre como decorrerá efetivamente a sucessão de Ali Khamenei após quase 37 anos no poder, numa altura em que os ataques continuam a visar Teerão e outras cidades iranianas.