Guiné-Bissau. Candidato Fernando Dias rejeita proposta de transição

Contactado pela Lusa, Fernando Dias remeteu para mais tarde declarações públicas sobre o assunto por estar a aguardar resposta à contestação que disse já ter sido dirigida à CEDEAO.

Um comunicado da diretoria de campanha, a que a Lusa teve hoje acesso, resume, para já, a posição do candidato que reclama ter vencido na primeira volta o Presidente cessante e candidato a um segundo mandato, Umaro Sissoco Embaló, nas eleições de 23 de novembro de 2025.

O processo eleitoral para a escolha de novo Presidente da República e dos deputados da Assembleia Nacional Popular foi interrompido depois de um autodenominado Alto Comando Militar ter tomado o poder a 26 de novembro de 2025.

Fernando Dias refugiou-se na embaixada da Nigéria em Bissau, de onde saiu na noite de 30 de janeiro, e o líder do histórico partido PAIGC, Domingos Simões Pereira, que se encontrava detido desde o golpe militar, foi colocado em prisão domiciliária.

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e o líder Simões Pereira foram impedidos pelo tribunal de se candidatar nas eleições gerais e apoiaram Fernando Dias, líder de uma das alas do Partido de Renovação Social (PRS), que se dividiu em duas lideranças, a que apoia Fernando Dias e outra fiel ao Presidente deposto, Umaro Sissoco Embaló.

A CEDEAO tem estado a mediar a situação político-militar na Guiné-Bissau e divulgou, na sexta-feira um comunicado em que saúda as autoridades de transição guineenses pelos avanços no retorno à ordem constitucional.

No mesmo comunicado indica que as autoridades guineenses anunciaram a constituição de um Governo inclusivo com a atribuição de três pastas ao PAIGC e outras três ao grupo político liderado por Fernando Dias.

Refere ainda a nomeação de dez representantes dos dois grupos políticos para o Conselho Nacional de Transição, órgão que substituiu o parlamento depois do golpe militar.

A candidatura de Fernando Dias contesta, em comunicado, a proposta para a qual alega não ter sido ouvida e sobre a qual afirma ter tomado conhecimento através do comunicado da CEDEAO datado de 30 de janeiro.

A candidatura de Dias afirma que a proposta resultará de "uma carta enviada pelo Alto Comando Militar à organização regional no dia 29 de janeiro", que "teria como objetivo induzir em erro a CEDEAO e a opinião pública nacional e internacional, ao apresentar os militares como cumpridores das decisões da Cimeira da CEDEAO e de outras instâncias internacionais, como as Nações Unidas, a União Africana, a CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e a União Europeia".

Fernando Dias continua a apresentar-se como vencedor das presidenciais e, de acordo com o comunicado, "não participará em qualquer processo de partilha de poder ou distribuição de pastas ministeriais sob a égide dos golpistas".

"Qualquer solução política que não passe pelo reconhecimento desses resultados e pelo imediato empossamento do Fernando Dias é considerada ilegítima e inaceitável", lê-se no comunicado.

A diretoria de campanha acusa os militares de agirem em defesa do ex-Presidente e considera que a transição política proposta "desrespeita a vontade popular e ignora as decisões das cimeiras da CEDEAO de 27 de novembro e de 14 de dezembro de 2025".

No comunicado refere-se ainda a situação do líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, que foi transferido da cadeia para prisão domiciliária, alertando que continua "privado dos seus direitos, agora sob um regime de detenção arbitrária na sua própria residência, sem qualquer fundamento legal ou mandado judicial".

A situação é descrita como "um ato de perseguição política motivado pelo resultado das eleições presidenciais", por não ser conhecido qualquer processo judicial ou acusação contra Simões Pereira.

Para a diretoria de campanha de Dias, a única culpa atribuída a Domingos Simões Pereira "é a de ter conduzido a vitória eleitoral de Fernando Dias da Costa e defendido a vontade popular expressa nas urnas".