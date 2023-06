Guiné-Bissau. Coligação liderada por Domingos Simões Pereira vence eleições de domingo

Foto: André Kosters - Lusa

As eleições na Guiné-Bissau deram a vitória à coligação liderada por Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, otendo a coligação PAI - Terra Ranka, uma maioria absoluta nestas legislativas com 54 dos 102 deputados do parlamento.