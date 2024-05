Guiné-Bissau está preparada par assumir presidência da CPLP

"A Guiné-Bissau está preparada para assumir a presidência da CPLP. Recentemente assumiu e desempenhou com brilhantismo a presidência da CEDEAO [Comunidade dos Estados da África Ocidental]", afirmou.

António Óscar Barbosa fala numa conferência de imprensa convocada pela Presidência da República da Guiné-Bissau "para esclarecimento das razões que levaram à dissolução da Assembleia Nacional Popular e nomeação de um Governo de iniciativa presidencial" em dezembro de 2023.

"É mais fácil ser presidente da CPLP, porque falamos a mesma língua, entendemo-nos mais rapidamente, do que falar numa comunidade onde existe o português, o francês e o inglês", acrescentou, referindo-se à organização sub-regional da África Ocidental.

"Portanto, desde que haja boa vontade a nível interno não temos problemas. O resto será do interesse de todos e todos querem é fortalecer a CPLP, pô-la a funcionar de acordo com os moldes com que os seus criadores a desenharam", frisou ainda.

António Óscar Barbosa salientou que o Presidente, Sissoco Embaló, "está preparado para o que der e vier"

"Está preparado e tem consciência de que a CPLP é uma arma útil ao desenvolvimento da Guiné-Bissau", concluiu.