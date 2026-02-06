Guiné-Bissau. Ex-Presidente e apoiantes pedem segurança para regressar ao país
O mandatário nacional da candidatura de Umaro Sissoco Embaló pediu hoje ao Alto Comando Militar condições de segurança para que o ex-Presidente da República e os apoiantes possam regressar à Guiné-Bissau.
João Paulo Semedo encontrou-se hoje, em Bissau, com o Presidente da República de Transição, Horta Inta-a, e no final elogiou o trabalho dos militares que tomaram o poder a 26 de novembro de 2025 e pediu que sejam criadas condições para que o Presidente deposto e recandidato possa regressar.
O mesmo apelo foi feito para os apoiantes de Sossico Embaló, nomeadamente os antigos primeiros-ministros Braima Camara e Nuno Gomes Nabian.
O propósito do encontro foi divulgado aos jornalistas pelo mandatário nacional da candidatura de Embaló, numa declaração transmitida pelos órgãos de comunicação social locais.