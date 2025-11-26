Guiné-Bissau. Presidente terá sido detido e militares anunciam "controlo total do país"

Mais atualizações Voltar ao topo
Os militares na Guiné-Bissau anunciaram esta quarta-feira que assumiram o "controlo total do país", "suspenderam o processo eleitoral" e fecharam as fronteiras, enquanto o país aguarda os resultados das eleições presidenciais e legislativas realizadas no domingo.
O anúncio foi feito pelos próprios militares, que leram um comunicado na sede do Estado-Maior das Forças Armadas, na capital Bissau, segundo a agência France-Presse.
Há relatos de tiros de armas ligeiras e de guerra no centro da cidade de Bissau, capital da Guiné-Bissau. Há ainda a informação de que o presidente Umaro Sissoco Embaló terá sido detido.
Momento-Chave
Governo português apela a que se retome a normalidade do funcionamento das instituições
Face aos últimos acontecimento na Guiné-Bissau, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado a apelar a que "todos os envolvidos se abstenham de qualquer acto de violência institucional ou cívica e que se retome a regularidade do funcionamento das instituições, de modo que se possa finalizar o processo de apuramento e proclamação dos resultados eleitorais".
O Ministério diz estar em contacto permanente com a embaixada portuguesa em Bissau "para se assegurar da situação dos cidadãos portugueses e, bem assim, da posição em geral".
Momento-Chave
Militares assumem "controlo total do país" e "suspendem" processo eleitoral
Momento-Chave
Ponto de situação
Tiros em Bissau junto ao Palácio Presidencial. Sissoco Embalô detido
De acordo com uma página de Facebook associada ao presidente da República guineense, oficiais militares ligados à etnia balanta, maioritária na Guiné-Bissau, terão levado preso Umaro Sissoco Embaló.
Os relatos indicam que homens em uniformes militares assumiram o controlo da principal via de acesso ao palácio e será uma alegada tentativa de golpe de Estado que membros da sociedade civil e de partidos da oposição denunciam como sendo uma manobra do chefe de Estado para suspender o processo de contagem de votos das eleições presidenciais de domingo que lhe seria desfavorável.
Um porta-voz de Embaló, Antonio Yaya Seidy, disse à agência Reuters que homens armados não identificados atacaram a comissão eleitoral para impedir o anúncio dos resultados da votação, previsto para acontecer na quinta-feira. Tanto Sissoco Embaló como o candidato da oposição, Fernando Dias, reclamaram a vitória na primeira volta.
A Guiné-Bissau ainda está a aguardar os resultados oficiais das eleições gerais, presidenciais e legislativas, de domingo.