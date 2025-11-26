Guiné-Bissau. Presidente terá sido detido e militares anunciam "controlo total do país"

Face aos últimos acontecimento na Guiné-Bissau, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado a apelar a que "todos os envolvidos se abstenham de qualquer acto de violência institucional ou cívica e que se retome a regularidade do funcionamento das instituições, de modo que se possa finalizar o processo de apuramento e proclamação dos resultados eleitorais".





O Ministério diz estar em contacto permanente com a embaixada portuguesa em Bissau "para se assegurar da situação dos cidadãos portugueses e, bem assim, da posição em geral".