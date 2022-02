Guiné-Bissau. Tentativa de golpe de Estado em curso faz vários feridos

O primeiro-ministro e o presidente da Guiné-Bissau participavam na reunião no Palácio do Governo quando a sala foi cercada por militares não fardados.Dois seguranças. Pelo menos outrase foram já transportadas para o Hospital Simão Mendes.Militares fiéis ao Governo e ao presidente dirigiram-se de imediato ao palácio, segundo informações recolhidas pela equipa de reportagem da RTP no local.A cidade está com muito menos gente do que o habitual e, na Praça do Império, e junto ao Palácio do Governo, onde decorria o Conselho de Ministros.António Guterres já se mostrou muito preocupado pela situação na Guiné-Bissau. O secretário-geral das Nações Unidas pediu para que sejam respeitadas as instituições democráticas.Num comunicado distribuído pelo seu porta-voz,, onde está a decorrer o aparente golpe de Estado.Na mensagem, o antigo primeiro-ministro português pede também "o fim imediato dos combates e o pleno respeito pelas instituições democráticas do país".A Comunidade Económica dos Países da África Ocidental (CEDAO) também já se declarou preocupada com o evoluir dos acontecimentos na Guiné-Bissau. "A CEDEAO acompanha com grande preocupação a evolução da situação na Guiné-Bissau, caracterizada por tiros de militares junto ao Palácio do Governo", lê-se no comunicado.A organização regionalDesde a hora do almoço, já tinham sido ouvidos tiros de bazuca e rajadas de metralhadora junto ao palácio do Governo da Guiné-Bissau, onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.Num perímetro de cerca de 500 metros à volta do edifício,onde também não circulam carros.

Embaixada de Portugal pede aos portugueses que fiquem em casa

A Embaixada de Portugal em Bissau recomendou entretanto aos portugueses na Guiné-Bissau que fiquem em casa, tendo em conta o assalto militar ao Palácio do Governo e ao golpe de Estado em curso.Num comunicado publicado nas redes sociais, a representação portuguesaNa mensagem, a instituição, que tem como embaixador José Rui Velez Caroço, avisa os cidadãos nacionais para que contactem a embaixada, "em caso de emergência", pelos seguintes números: +245 966990029 e +245 956802828.

Não há notícia de problemas entre portugueses em Bissau

Já o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, condenou as "movimentações armadas" que decorrem em Bissau e salientou que não há notícia de qualquer problema entre os portugueses no país."Há movimentações armadas em Bissau que se dirigem contra as autoridades legítimas da Guiné-Bissau, o Presidente e o Governo, e, nos termos da Constituição", disse Santos Silva em declarações à agência Lusa.O governante mostrou "grande preocupação com o que se está a passar", mas disse quee acrescentou que o avião que saiu de Bissau esta manhã descolou em segurança e sem qualquer incidente.





Nesta altura, como relatou à RTP Fatima Camará, os civis foram autorizados a deixar o local. Há poucas pessoas nas ruas de Bissau e muitas movimentações militares.



A rádio e a televisão públicas foram encerrados, apenas funcionam as estações privadas.







, decidida pelo presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, que foi contestada inicialmente pelo partido liderado pelo primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam. Posteriormente, o líder do Governo disse que concordava com a remodelação feita.

c/ agências