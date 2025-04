Guiné Equatorial acolhe reunião de "alto nível" da CPLP sobre cooperação económica

Numa entrevista à Lusa, por telefone em Lisboa, após o regresso da sua segunda visita oficial àquele país da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa considerou que o momento "é de maior cooperação entre a Guiné Equatorial e os Estados-membros".

O responsável adiantou que em Malabo foram passadas em revista as ações já realizadas para a integração daquele Estado-membro na CPLP e que se lançou um olhar "para o futuro com uma dinâmica muito maior e uma necessidade de a Guiné Equatorial participar muito mais nas atividades da CPLP".

"Mas o mais importante" para o secretário executivo é que se falou de "ações concretas" a adotar "para fortalecer o pilar económico e contribuir para a integração económica, não só da Guiné Equatorial, mas de todos os Estados-membros.

Esta é uma forma de impulsionar o avanço deste pilar, traçado em julho de 2021, quando Angola assumiu a presidência da CPLP, rotativa por dois anos, acrescentou.

"Antes da cimeira [de Chefes de Estado e de Governo, que decorre de dois em dois anos, habitualmente em julho] podemos organizar uma grande iniciativa, mais de pendor económico em Malabo [capital da Guiné Equatorial], por forma (...) a levar novamente para o país delegações dos Estados-membros", podendo estes "refletir juntos nessa integração económica, numa maior cooperação", anunciou.

A iniciativa, segundo Zacarias da Costa, deverá contar também com o apoio da Confederação Empresarial da CPLP (CE-CPLP).

"Falei como ministro dos Negócios Estrangeiros [da Guiné Equatorial] sobre essa iniciativa (...), que agora terá de ser concertada ao mais alto nível, pelos ministros da tutela do país que assume neste momento a presidência na área económica e financeira, Angola, e com a presidência em exercício, que é de São Tomé [e Príncipe]", afirmou, adiantando que serão estes e os restantes Estados-membros a definir o formato da reunião.

Durante a segunda visita oficial ao país (01 a 04 de abril) como secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa foi recebido em audiência pela presidente do Senado, Teresa Efua Asangono, e pelo vice-presidente da Câmara dos Deputados.

No último dia da visita reuniu com o ministro de Estado e dos Assuntos Exteriores, Cooperação Internacional e Diáspora da Guiné Equatorial, Simeón Oyono Esono Angue, encontro no qual foi abordada a possibilidade do país acolher o evento.

A 02 de abril, Zacarias da Costa participou num encontro com os embaixadores dos Estados-membros da CPLP acreditados em Malabo (Angola, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) e com representantes de Organizações Internacionais presentes na Guiné Equatorial, a convite do embaixador timorense Hernâni Coelho, Coordenador da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) na Guiné Equatorial, e encontrou-se com o antigo secretário executivo da CPLP, o embaixador Murade Murargy.

No mesmo dia, no âmbito da XLIX reunião dos Pontos Focais de Cooperação da CPLP, que também decorreu em Malabo, entre 02 e 04 de abril, Zacarias da Costa e a vice-ministra das Relações Exteriores do país, Maria Angeles Miaga Bibang, participaram na sessão de abertura.

A Guiné Equatorial é, desde 2014, um dos nove Estados-membros da CPLP, organização da qual fazem parte também Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Princípe e Timor-Leste.

O país é governado desde a década de 1970 por Teodoro Obiang Nguema, acusado da prática de várias violações de direitos humanos.