Guterres chega a Angola no domingo para visita oficial

À Lusa, o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, indicou que Guterres chegará a Angola no domingo e deixará o país africano na próxima terça-feira, 25 de novembro.

"O secretário-geral seguirá para Luanda para uma visita oficial a Angola, que celebrou o seu 50.º aniversário de independência na semana passada. Durante a visita, a Assembleia Nacional realizará uma sessão especial para ouvir o secretário-geral", indicou Dujarric no `briefing` diário à imprensa, em Nova Iorque.

Em Luanda, o secretário-geral "participará ainda na 7.ª sessão da Cimeira União Africana-União Europeia" e "realizará reuniões bilaterais com o Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço", e também "com outros líderes presentes na cimeira", acrescentou.

Antes de partir para Angola, Guterres participará na cimeira anual do G20, que decorrerá no fim de semana em Joanesburgo, na África do Sul.

O antigo primeiro-ministro português discursará em três das sessões da cimeira, indicou Dujarric.

Enquanto estiver em Joanesburgo, o líder da ONU realizará também reuniões bilaterais com vários líderes que estarão presentes no G20.

A África do Sul é o primeiro país africano a organizar uma cimeira do G20, cujos membros - 19 países mais a União Europeia e a União Africana - representam 85% do PIB mundial e cerca de dois terços da população.

A África do Sul assumiu a presidência rotativa do G20 a 1 de dezembro de 2024 e vai mantê-la até 30 de novembro deste ano, altura em que os Estados Unidos assumem a liderança do grupo.

Os Estados Unidos anunciaram já a intenção de redirecionar o foco do G20 para as questões de cooperação económica. A próxima cimeira está prevista para dezembro de 2026 em Miami, num campo de golfe da família Trump.