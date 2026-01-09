Guterres condena veementemente recentes ataques russos contra alvos civis

"O secretário-geral condena veementemente os ataques direcionados com mísseis e drones realizados pela Federação Russa contra a infraestrutura civil ucraniana", pode ler-se na nota.

Para Guterres, os ataques "contra civis e infraestruturas civis violam o direito internacional humanitário, onde quer que ocorram, são inaceitáveis e devem cessar imediatamente".

Segundo as autoridades de ambos os países, este mais recente ataque aéreo russo fez quatro mortos em Kiev, enquanto um ataque ucraniano deixou mais de 500 mil russos sem eletricidade na região oriental de Belgorod.

Além da capital ucraniana, a Rússia também atingiu infraestruturas críticas na cidade ocidental de Lviv, usando um míssil balístico não identificado, disse o presidente da câmara, Andriy Sadoviy.

A Força Aérea ucraniana anunciou hoje que as Forças Armadas da Federação Russa lançaram 36 mísseis e 242 drones contra o seu território durante a noite de quinta-feira e esta madrugada, incluindo o sistema de mísseis hipersónicos Oreshnik.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu hoje uma "resposta clara" da comunidade internacional, após um ataque aéreo massivo russo que danificou 20 edifícios habitacionais e a embaixada do Qatar em Kiev.

Para Kiev, este ataque maciço teve como objetivo testar os aliados da Ucrânia, apesar de as autoridades ucranianas adiantarem que as defesas antiaéreas abateram 226 drones e 18 mísseis.

As autoridades russas comunicaram que os ataques incidiram sobre fábricas de drones "usadas para o ataque terrorista" e a infraestrutura energética ucraniana, mas também sem especificar as localizações.