Guterres exorta EUA e Rússia a retomarem acordo sobre armas nucleares

"Os Estados Unidos e a Rússia devem retomar sem demora a plena implementação do New START. O New START trouxe paz não só aos Estados Unidos e à Rússia, mas também a toda a comunidade internacional", disse à imprensa Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres.

De acordo com o porta-voz de Guterres, "um mundo sem controlo de armas nucleares é muito mais perigoso e instável, com consequências potencialmente catastróficas", razão pela qual reiterou a necessidade de não poupar esforços para regressar ao diálogo.

"É vital que o compromisso de alto nível entre as duas potências nucleares mais poderosas do mundo continue e é por isso que apelamos a um reatamento da plena implementação do New Tratado START por todas as partes", disse Dujarric aos meios de comunicação social.

O presidente russo anunciou na terça-feira a suspensão do tratado sobre armas nucleares assinado com os EUA, dizendo que não se tratava de um "abandono" do acordo e argumentando que o país "deve estar preparado para realizar testes nucleares se os Estados Unidos os realizarem primeiro".

A decisão de Moscovo suscitou rapidamente críticas internacionais, incluindo das autoridades ucranianas, que instaram a comunidade internacional a tomar "medidas conjuntas urgentes para prevenir e combater qualquer forma de chantagem nuclear por parte do Estado terrorista".