New START. Duma carimba suspensão da participação russa em tratado de armas nucleares

A proposta do presidente russo entra em vigor depois da publicação oficial.

Nos termos do diploma, apenas Vladimir Putin pode determinar, "no futuro", se a Rússia volta a estar vinculada ao derradeiro tratado de controlo de armas nucleares assinado com os Estados Unidos.O New START foi assinado a 8 de abril de 2010, em Praga, pelos antigos presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e da Rússia, Dmitry Medvedev.



O tratado em causa circunscreve o número de armas nucleares estratégicas a um máximo de 1.550 ogivas e 700 sistemas balísticos - terra, mar e ar - para cada uma das potências signatárias.



Foi na terça-feira que Putin anunciou a intenção de colocar entre parêntesis o tratado sobre armas nucleares, sustentando que não se tratava de um "abandono".

Na plataforma de mensagens Telegram, Dmitry Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, considerou a medida proclamada por Putin uma resposta "há muito esperada" a Estados Unidos e NATO., escreveu o antigo presidente.

Horas antes da votação na Duma, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia garantia que Moscovo continuaria a cumprir as restrições definidas pelo New START.



Também o presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, responsabilizou em comunicado os Estados Unidos pela suspensão do tratado:Kiev exortou, por sua vez, a comunidade internacional a adotar

c/ agências