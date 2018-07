Guterres lembra coragem e compaixão de Mandela

Ativista, advogado, político, Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul.



Lutador contra o regime de “apartheid” no país, foi um dos líderes mais queridos de todo o mundo, venceu o nobel da paz em 1993 e ainda hoje inspira muita gente por este mundo fora.



A propósito dos 100 anos do nascimento de “Madiba” como também era chamado, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lembra a coragem e a compaixão de Nelson Mandela.



18 de julho 1918. Há 100 anos nascia em Mvezo, na África do Sul, Nelson Mandela.