Guterres na ONU. "Um mundo de insegurança" à beira do colapso nas mãos de uma governação global "presa no tempo"

(em atualização)





O discurso do chefe das Nações Unidas antecedeu o do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que está pela primeira vez presencialmente na sede da ONU, em Nova Iorque, depois de ter participado remotamente no ano passado, através de uma mensagem gravada.



O debate de alto nível da 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU vai prolongar-se até ao próximo dia 26 de setembro, onde os chefes de Estado e de Governo de todo o mundo, à exceção dos presidentes russo e chinês, Vladimir Putin e Xi Jinping, que brindam a assembleia com a sua ausência, vão prosseguir com os trabalhos previstos pela ONU, com foco na importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e na guerra na Ucrânia.



Nos próximos dias espera-se que os líderes das potências ocidentais utilizem os seus discursos na ONU para reafirmar o apoio a Kiev, e por sua vez que a Rússia, representada pelo chefe máximo da diplomacia do país, Seguei Lavrov, venha a atacar o Ocidente por essa ajuda prestada à Ucrânia desde o início do conflito.