Depois do encontro breve e do aperto de mão para a fotografia com o secretário-geral da ONU, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ainda que, apesar dos muitos obstáculos, nomeadamente no combate às alterações climáticas nos objetivos de desenvolvimento sustentável, Guterres tem feito tudo o que tem sido possível.O Presidente da República adiantou ainda que, no encontro, não houve espaço para falar sobre questões da política portuguesa, mas sim de problemas e desafios globais.