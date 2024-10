Guterres nomeia britânico Tom Fletcher líder humanitário da ONU

Segundo um comunicado divulgado pelo gabinete de António Guterres, Fletcher, que será o novo subsecretário-geral para Assuntos Humanitários e coordenador de Assistência de Emergência das Nações Unidas, "tem grande experiência em liderar e transformar organizações e trazer uma compreensão da diplomacia aos mais altos níveis".

Fletcher sucede no cargo a Martin Griffiths, que anunciou a sua demissão no final de março, alegando "motivos de saúde", após ter dedicado os seus últimos meses na liderança do OCHA a apelar incessantemente à entrada de ajuda humanitária em Gaza e a denunciar as obstruções das autoridades israelitas.

No comunicado de hoje, Guterres manifestou-se "profundamente grato pelo excelente trabalho, serviço dedicado e compromisso de longa data" de Martin Griffiths para com a ONU.

O secretário-geral também agradeceu a Joyce Msuya, a secretária-geral adjunta para Assuntos Humanitários, que continuará na liderança interina do OCHA até que Fletcher assuma o cargo, apesar dessa data ainda não ter sido anunciada.

Tom Fletcher é, desde 2020, diretor do Hertford College, em Oxford, e, desde 2022, vice-presidente da Conferência das Faculdades da Universidade de Oxford.

De acordo com informações partilhadas pela ONU, o britânico já atuou como diretor de Estratégia Global da Coligação Empresarial Global para a Educação e liderou o trabalho do ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown sobre a educação dos refugiados.

"Também atuou como embaixador do Reino Unido no Líbano (2011-2015), como conselheiro de Política Externa e de Desenvolvimento de três primeiros-ministros do Reino Unido (2007-2011) e como mediador de primeiros-ministros na Irlanda do Norte", diz a nota da ONU.