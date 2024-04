Guterres pede implementação "sem demora" de cessar-fogo em Gaza

Numa reunião plenária da Assembleia Geral da ONU sobre Segurança Humana, Guterres recordou os "dois milhões de humanos em Gaza que não têm qualquer segurança, procurando desesperadamente proteção contra a fome, doenças e os implacáveis bombardeamentos israelitas".

O líder da ONU referiu também os cidadãos de Israel, que sentem "uma terrível ausência de segurança humana, profundamente traumatizados pelos ataques de terror de 07 de outubro e sujeitos aos foguetes indiscriminados do Hamas".

"Nada poderá justificar esses ataques. Mas nada pode justificar a punição coletiva do povo palestiniano em Gaza", frisou.

Chamando a atenção para o assassínio de sete trabalhadores humanitários da organização World Central Kitchen (WCK) num ataque israelita em Gaza, o qual considerou "inconcebível" e um "resultado inevitável da forma como esta guerra está a ser conduzida", Guterres insistiu na necessidade urgente de um cessar-fogo humanitário imediato, da libertação incondicional de todos os reféns e da expansão da ajuda humanitária, tal como o Conselho de Segurança da ONU exigiu numa resolução adotada na semana passada.

"A resolução deve ser implementada sem demora", instou.

Os ataques aéreos de Israel e os confrontos com militantes do grupo islamita palestiniano Hamas continuam na Faixa de Gaza, apesar do Conselho de Segurança da ONU ter exigido um cessar-fogo imediato no enclave durante o período do Ramadão - que termina em 09 de abril.