Guterres pede maior cooperação da Rússia com o Tribunal Penal Internacional

Em declarações em Bucha, nos arredores de Kiev, António Guterres manifestou inteiro apoio ao TPI, que se queixa da falta de respostas por parte de Moscovo.

Perante a destruição, o secretário-geral das Nações Unidas afirma que a guerra é um absurdo e diz que imagina o que poderia acontecer à propria familia, em situação idêntica. Guterres expressa condolências a todas as familias ucranianas.



O comentador de política internacional da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, reconhece que as Nações Unidas têm escassa margem de manobra para travar um conflito que envolve um membro do próprio Conselho de Segurança.Ainda assim, considera que Guterres poderia ter tido uma ação mais interventiva nestes dois meses, desde o início do conflito.