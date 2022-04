Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

13h12 - Impacto da guerra é muito negativo e grave em África, diz o FMI





O conselheiro do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional (FMI), Alex Segura, disse hoje à Lusa que o impacto da guerra na Ucrânia é "muito negativo e muito grave em África", devido às vulnerabilidades já existentes.



Em entrevista à Lusa no dia do lançamento do relatório sobre as Perspetivas, Alex Segura afirmou que "o impacto em África da guerra na Ucrânia é muito negativo, é muito grave, porque os países de baixo rendimento já tinham mecanismos mais limitados para lutar contra a pandemia de covid-19, e tiveram um choque importante, com mecanismos muito menos desenvolvidos do que os países avançados para gerir a pandemia".



Agora, continuou o conselheiro do departamento africano, "chegam numa situação de grande vulnerabilidade, e a preocupação principal do FMI é o aumento dos preços dos combustíveis e dos produtos alimentares".



A Ucrânia e a Rússia são dois dos principais produtores de cereais, nomeadamente trigo, que é a base da alimentação em vários países africanos, nomeadamente do norte do continente.



"O impacto sobre os produtos alimentares é particularmente grave nos países de baixo rendimento, porque são muito importantes nas camadas mais vulneráveis da população", acrescentou o conselheiro espanhol, que é também o representante do FMI em Cabo Verde.





12h58 - Kremlin acusa o Ocidente de ameaçar segurança do continente europeu





O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou esta quarta-feira o Ocidente de estar a "ameaçar a segurança do continente " europeu, ao provocar "instabilidade" com o fornecimento de armas à Ucrânia.





"A tendência para bombardear mais armas, incluindo armas pesadas para a Ucrânia, são ações que ameaçam a segurança do continente e provocam instabilidade", afirmou.







12h17 - Rússia não está a permitir retirada de combatentes feridos em Azovstal



A Rússia não está a permitir que combatentes ucranianos feridos sejam retirados da siderurgia de Azovstal, na cidade de Mariupol, denunciou há momentos o governador local.



Pavlo Kyrylenko disse ainda que a Moscovo está a impedir a abertura de corredores humanitários para retirar civis na região de Donetsk.



Segundo o responsável, apenas 370 mil habitantes permanecem em zonas controladas pela Ucrânia na região de Donetsk, em comparação com os 1,67 milhões que lá viviam antes da invasão russa.





12h05 - Erdogan falou com Putin e insistiu em negociações em Istambul



O presidente turco, Tayyip Erdogan, e o homólogo russo, Vladimir Putin, discutiram durante um telefonema a troca do piloto russo Konstantin Yaroshenko e do ex-fuzileiro naval norte-americano Trevor Reed.



Na chamada telefónica, Erdogan terá dito a Putin que a troca é uma indicação do valor que a Turquia atribui à paz e dos seus esforços de mediação entre Moscovo e Kiev.



Erdogan insistiu ainda que Ancara quer continuar o impulso alcançado nas negociações Ucrânia-Rússia em Istambul.





11h42 - Ocidente está a "testar a paciência" da Rússia, diz porta-voz do MNE russo







A porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros reforçou hoje os avisos ao ocidente sobre o apoio de vários países, nomeadamente do Reino Unido, a ataques ucranianos em território russo.







"Tais agressões contra a Rússia não podem ficar sem resposta. Gostaríamos que Kiev e as capitais ocidentais levassem a sério as declarações do Ministério russo da Defesa, que alertam que a continuação da provocação da Ucrânia no sentido de atacar infraestruturas russas terá uma resposta dura por parte da Rússia", apontou.







"Não aconselhamos que continuem a testar a nossa paciência", acrescentou a responsável.







As declarações surgem depois do secretário britânico de Defesa, Ben Wallace, ter considerado hoje que os ataques ucranianos a infraestrutura logística do exército russo são “legítimos” perante a lei internacional.







11h35 - Guerra ainda não é ameaça direta à estabilidade financeira da Zona Euro, diz o BCE





O Banco Central Europeu garantiu hoje que as consequências da guerra ainda não são uma "ameaça direta" à estabilidade financeira da zona euro, com efeitos económicos "controláveis para o setor bancário" e sem escassez de liquidez.



"Até agora, as consequências da guerra não constituíram uma ameaça direta à estabilidade financeira. Os mercados financeiros têm sido altamente voláteis desde o início da invasão, mas continuam a funcionar de forma ordeira", declarou vice-presidente do BCE, Luis de Guindos.



Apresentando o relatório anual do ano passado do banco central perante a comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu, em Bruxelas, Luis de Guindos acrescentou que, "globalmente, os efeitos económicos imediatos da invasão russa têm sido geralmente controláveis para o setor bancário da zona euro, e o sistema bancário não tem registado qualquer escassez de liquidez".



"Ao mesmo tempo, as avaliações de mercado dos bancos diminuíram, mas isto refletiu principalmente preocupações mais vastas sobre uma perspetiva económica mais fraca à luz do aumento dos preços da energia e das matérias-primas e as associadas perspetivas mais baixas de rentabilidade dos bancos", explicou.



Segundo Luis de Guindos, "a exposição direta agregada do setor bancário da zona euro à Rússia é de qualquer modo limitada e concentrada e os bancos preocupados estão a tomar medidas para a reduzir ainda mais".



O mesmo acontece no setor financeiro não bancário, no qual a exposição direta aos ativos russos "é também limitada".



Certo é que "as instituições financeiras já incorreram em [...] perdas da dívida soberana externa russa denominada em dólares e euros, devido à queda do valor de mercado destes ativos", assinalou Luis de Guindos.



O "principal canal de transmissão de stress" tem sido, por seu lado, o mercado de mercadorias, de acordo com o vice-presidente do BCE, já que os "preços elevados dos produtos de base aumentam as preocupações com a estabilidade financeira associadas à inflação elevada e ao baixo crescimento" e "a extrema volatilidade dos preços levou a alguma tensão".



"A invasão russa demonstrou como a Europa é vulnerável devido à sua elevada dependência das importações de combustíveis fósseis da Rússia [pelo que] acelerar a transição verde é, portanto, crucial, não só para enfrentar os urgentes desafios ambientais e climáticos que enfrentamos, mas também para ajudar a aumentar a nossa segurança energética e proteger a economia dos picos de preços da energia", concluiu.





11h31 - O essencial da informação a esta hora





Guterres em Kiev. O secretário-geral das Nações Unidas reúne-se esta quinta-feira com o presidente ucraniano em Kiev. Antes do encontro com Volodymyr Zelensky, António Guterres passou por várias cidades visadas pelos ataques russos, incluindo Borodyanka e Bucha. Nos locais onde terão ocorrido possíveis crimes de guerra, o responsável vincou o “absurdo” do conflito em pleno século XXI e exigiu cooperação por parte da Rússia nas investigações do Tribunal Criminal Internacional.





“Direito” a atacar. Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente Zelensky, disse esta quinta-feira que o mundo reconhece o direito da Ucrânia em defender-se da Rússia com ataques que visem “armazéns” ou bases militares daquele país. A mesma visão é defendida pelo secretário britânico de Defesa, Ben Wallace, que considerou que os ataques a infraestrutura logística do exército russo são “legítimos” perante a lei internacional.





NATO “de braços abertos”. Jens Stoltenberg disse esta quinta-feira que a Finlândia e a Suécia poderão juntar-se rapidamente à NATO caso decidam apresentar o pedido de adesão. "Caso decidam candidatar-se, a Finlândia e a Suécia serão bem-vindas e espero que o processo seja rápido", afirmou em declarações aos jornalistas em Bruxelas. A decisão terá de ser ratificada por todos os parlamentos dos 30 membros da Aliança Atlântica mas o secretário-geral da NATO destaca a necessidade de “arranjar soluções para o período transitório”, face às ameaças de Moscovo.





Gás russo. O Financial Times avança esta quinta-feira que alguns dos principais países europeus que importam gás russo na Europa estão a preparar-se para cumprir com as exigências de Moscovo quanto à compra de gás natura em rublos. “Distribuidores de gás na Alemanha, Áustria, Hungria e Eslováquia planeiam abrir contas em rublos no Gazprombank, na Suíça, para satisfazer a exigência russa de pagamentos na própria moeda", avança o FT. Na quarta-feira, a Gazprom suspendeu o fornecimento de gás natural à Polónia e Bulgária por ausência de pagamentos em rublos.





11h00 - Rússia acusa OSCE de entregar informações a serviços de segurança ocidentais





Moscovo acusou a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) de entregar informação sobre as posições russas e pró-russas no terreno aos serviços de segurança ocidentais e da Ucrânia.







Em declarações à imprensa, a ministra russa dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, adiantou que os combatentes da autoproclamada república popular de Donetsk, apoiada pela Rússia, irá apresentar provas destas alegações.







10h46 - Ucrânia tem o direito de se defender com ataques contra bases e armazéns militares, diz conselheiro presidencial







Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente Zelensky, disse esta quinta-feira que o mundo reconhece o direito da Ucrânia em defender-se da Rússia com ataques que visem infraestruturas militares daquele país.





Ukraine should decide whether to strike 🇷🇺 military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked 🇺🇦 and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers 🇷🇺. The world recognizes this right. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022 "A Rússia está a atacar-nos e está a matar civis. A Ucrânia vai defender-se como puder, incluindo com ataques a armazens e bases dos assassinos. O mundo reconhece que temos esse direito", escreveu o responsável no Twitter.





10h23 - Parlamento alemão aprova petição para o envio de armas pesadas à Ucrânia





O Bundestag aprovou esta quinta-feira uma petição de apoio à Ucrânia que defende a entrega de armas, incluindo armas pesadas, no combate contra a Rússia.







A petição foi aprovada pelos partidos no poder, mas também por grande parte dos deputados da oposição. Na votação, houve 586 votos a favor, 100 contra e sete abstenções, disse o vice-presidente do Bundestag, Wolfgang Kubicki.







"Juntamente com o amplo isolamento económico e a dissociação da Rússia dos mercados internacionais, o meio mais importante e eficaz para impedir a invasão russa é intensificar e acelerar a entrega de armas eficazes e sistemas complexos, incluindo armas pesadas", lê-se na petição, citada pela agência Reuters.





10h14 - Rússia diz que incidentes na Transnístria são tentativa de arrastar região para um conflito





A porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, afirmou hoje que os mais recentes incidentes na região separatista pró-Rússia são "uma tentativa" de arrastar o território para o conflito em curso na Ucrânia.







9h40 - Finlândia e Suécia poderão juntar-se à NATO num "processo rápido", diz o secretário-geral da Aliança Atlântica





Jens Stoltenberg disse esta quinta-feira que a Finlândia e a Suécia poderão juntar-se rapidamente à NATO caso decidam apresentar o pedido de adesão.







"Caso decidam candidatar-se, a Finlândia e a Suécia serão bem-vindas e espero que o processo seja rápido", afirmou em declarações aos jornalistas em Bruxelas, numa conferência de imprensa conjunta com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.







Em teoria, se os dois países apresentarem o pedido de adesão, a decisão terá de ser ratificada pelos Parlamentos de todos os 30 membros da NATO. Mas o secretário-geral da NATO diz estar "confiante" de que haverá maneira de chegar a um acordo que ajude a superar esse interregno.







Stoltenberg enfatizou "a necessidade de arranjar soluções para o período transitório, de modo a que não haja incertezas sobre o direito de Finlândia e Suécia de escolherem o seu próprio caminho", numa referência às preocupações de Helsínquia e Estocolmo face a eventuais atos agressivos da Rússia após a apresentação de um pedido formal de adesão à NATO.









Na resposta ao possível pedido de adesão por parte dos países nórdicos, a Rússia já ameaçou com a implementação de armas nucleares e mísseis hipersónicos no enclave de Kaliningrado, junto ao Mar Báltico.

9h32 - Em Bucha, Guterres exige cooperação da Rússia na investigação de crimes de guerra







Numa das cidades mais devastadas pela ofensiva russa, António Guterres destacou a necessidade de avançar com uma "investigação exaustiva e responsabilização".











O secretário-geral da ONU defendeu a necessidade de uma investigação a crimes de guerra e frisou que o maior crime é mesmo "a guerra em si".

"Vejo com agrado que o Tribunal Criminal Internacional está a analisar a situação (...). Apoio totalmente o TCI e apelo à Federação Russa para que aceite cooperar com o TCI", referiu Guterres durante a visita a Bucha, às portas de Kiev.O secretário-geral da ONU defendeu a necessidade de uma investigação a crimes de guerra e frisou que o maior crime é mesmo "a guerra em si".

9h22 - Rússia diz ter atingido quatro alvos militares ucranianos





O Ministério russo da Defesa avança esta quinta-feira que atingiu quatro alvos militares ucranianos durante a noite, tendo destruído dois depósitos de mísseis e munições perto de Barvinkove e Ivanivka, no leste do país.







Citado pela agência Reuters, o Ministério russo da Defesa adianta também que as forças russas derrubaram uma aeronave ucraniana (Su-24) perto de Lugansk.







8h56 - Empresas na Alemanha, Áustria, Hungria e Eslováquia preparam-se para pagar gás russo em rublos





Financial Times avança esta quinta-feira que alguns dos principais países europeus que importam gás russo na Europa estão a preparar-se para cumprir com as exigências de Moscovo quanto à compra de gás natura em rublos. O jornalavança esta quinta-feira que alguns dos principais países europeus que importam gás russo na Europa estão a preparar-se para cumprir com as exigências de Moscovo quanto à compra de gás natura em rublos.





"Distribuidores de gás na Alemanha, Áustria, Hungria e Eslováquia planeiam abrir contas em rublos no Gazprombank, na Suíça, para satisfazer a exigência russa de pagamentos na própria moeda", avança o FT.





De acordo com o jornal, os grupos incluem dois dos maiores importadores europeus de gás russo, incuindo a Uniper, sediada em Düsseldorf, e a OMV, com sede em Viena.







8h45 - Cerca de 20 navios da marinha russa estão no Mar Negro





Cerca de 20 navios da marinha russa estão atualmente na área operacional do Mar Negro, incluindo submarinos, de acordo com o último relatório do Ministério britânico da Defesa divulgado hoje.



De acordo com o documento, o Estreito de Bósforo permanece fechado a todos os navios de guerra não turcos, tornando impossível para a Rússia substituir seu cruzador Moskva no Mar Negro.



“Apesar das perdas do navio de desembarque Saratov e do cruzador Moskva, a frota russa no Mar Negro mantém a capacidade para atacar alvos ucranianos e costeiros”, segundo o relatório.



8h36 - "A guerra é um absurdo no século XXI"







O secretário-geral das Nações Unidas reúne-se esta quinta-feira com o presidente ucraniano em Kiev. Antes do encontro com Volodymyr Zelensky, António Guterres passou Borodyanka, cidade a cerca de 40 quilómetros de Kiev.







Foi aqui que disse imaginar as suas "netas a fugir em pânico, com parte da família talvez morta".









"A guerra é um absurdo no século XXI", vincou Guterres.

8h18 - Reino Unido diz que Ucrânia pode atacar logística russa segundo a lei internacional







O secretário britânico de Defesa, Ben Wallace, disse esta quinta-feira que seria legítimo um ataque das forças ucranianas contra locais de importância legítima para a Rússia, mas que deverá ser improvável que o faça com armas britânicas.





"Se a Ucrânia optar por direcionar a infraestrutura logística para o exército russo, isso seria legítimo perante a lei internacional", afirmou Wallace à BBC.







Considerou, no entanto, que é improvável que qualquer arma usada, de longo alcance, venha do Reino Unido. "O Reino Unido está a ajudar e a encontrar artilharia para a Ucrânia, mas essas armas estão a ser usadas dentro da Ucrânia contra forças russas", salientou.







Wallace também negou que a NATO esteja envolvida numa guerra "por procuração" com a Rússia, mas garantiu que o Ocidente irá apoiar de forma crescente a Ucrânia se os ataques russos continuaeem. "E isso pode incluir aviões e tanques", avançou.







8h16 - Guterres reúne-se esta quinta-feira com Zelensky









A prioridade para o secretário-geral das Nações Unidas é conseguir estabelecer um corredor humanitário para a retirada de civis da fábrica de Azovstal, em Mariupol. Antes de reunir com o presidente ucraniano, António Guterres vai a Borodyanka, cidade a cerca de 40 quilómetros de Kiev.

8h08 - Ex-embaixador finlandês: "A guerra na Ucrânia só será resolvida no campo de batalha"





Em entrevista à agência Lusa, o diplomata finlandês René Nyberg considerou que a atual guerra na Ucrânia só será resolvida "no campo de batalha".







"A situação só vai parar quando houver um vencedor claro, um resultado claro e inequívoco no campo de batalha para um deles", considera o ex-embaixador finlandês na Rússia e na Alemanha.







Especialista em assuntos de segurança, Nyberg considera que "a Ucrânia não vai desistir" e que tem "quase a certeza de que a Ucrânia será capaz de vencer".



"Digo que o exército ucraniano pode prevalecer nas batalhas a que assistimos agora, o que seria uma derrota para a Rússia; ganhar é outra coisa", explicita o diplomata.







Segundo René Nyberg, do que se pode perceber hoje do que diz Moscovo, o mínimo que a Rússia quer são os territórios do Donbass e a Crimeia e cortar o acesso da Ucrânia ao mar, o que, no seu entender, é bastante menos do que "uma mudança de regime", ou do que "conquistar toda a Ucrânia".







Todavia, a indeterminação da situação leva a que seja muito difícil de prever o que pode acontecer, sendo certo que, segundo diz, "não há maneira de voltar à normalidade anterior".



"A Rússia rompeu connosco, rompeu com a Europa, começou uma guerra contra um vizinho, pelo que não há nenhuma arquitetura de segurança europeia que possa resolver este problema enquanto não tivermos o fim da guerra".







Por outro lado, o ex-embaixador é da opinião que depois da guerra a Rússia não voltará ao que era dantes e que há que admitir que haverá mudanças, que poderão ser "para pior".



"A história russa mostra que, se a Rússia perder uma guerra - e é possível que isso aconteça agora, pelo menos já a perdeu moralmente - haverá uma mudança de rota do governo, mas isto é tão só a experiência histórica, é impossível prever qualquer coisa", adverte.







7h31 - Putin quer ter "crescimento cancerígeno" dentro da Ucrânia, diz o Reino Unido





Em entrevista à SkyNews, o secretário britânico da Defesa considerou que o presidente russo deverá tentar consolidar o controlo sobre o território ucraniano como "um crescimento cancerígeno" dentro do país.







"É certo que Putin, tendo falhado em quase todos os seus objetivos, pode procurar consolidar o que tem. A fortificar e a cavar como ele fez em 2014. E ser apenas uma espécie de crescimento cancerígeno dentro do país, tornar muito difícil (...) tirá-los dessas posições fortificadas. Se queremos que isso não aconteça, temos de ajudar a Ucrânia a tentar retirar a lapa da rocha e manter este ímpeto, empurrando-os para trás", considerou o responsável.







Ben Wallace acrescentou ainda que o objetivo é "continuar a apoiar a integridade e a soberania da Ucrânia" e que "isso obviamente inclui a Crimeia", aina que o território já tenha sido anexado em 2014.

