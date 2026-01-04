Mundo
Venezuela denuncia "assassinato a sangue frio" de equipa de segurança de Maduro
O ministro da Defesa da Venezuela afirmou este domingo que grande parte da equipa de segurança do presidente Nicolás Maduro morreu na operação norte-americana que levou à captura do líder venezuelano no último sábado.
Na declaração transmitida pela televisão venezuelana este domingo, Vladimir Padrino López não divulgou um número exato de vítimas, mas denunciou o “assassinato a sangue frio” de vários membros da equipa de segurança de Maduro.
O ministro venezuelano da Defesa adiantou ainda que as Forças Armadas do país reconhecem a vice-presidente Delcy Rodríguez como presidente interina do país após o “sequestro cobarde” de Nicolás Maduro.
Este domingo, o Supremo Tribunal da Venezuela anunciou que a vice-presidente deverá assumir a presidência do país "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação".
Vladimir Padrino López apelou também ao povo venezuelano para que “retome as suas atividades” após o ataque norte-americano e que “não ceda ao medo”.
"Convoco o povo da Venezuela a retomar as suas atividades económicas, profissionais e todas as outras, bem como as suas atividades educativas nos próximos dias, e para que a nação regresse à sua base constitucional”, afirmou.
Instou ainda a população “a manter a paz e a ordem e a não ceder às tentações da guerra psicológica, às ameaças e ao medo que nos querem impor”.
