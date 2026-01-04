Washington promete trabalhar com autoridades venezuelanas "se tomarem as decisões certas"

"Era alguém com quem não se podia trabalhar"





Um dia após a captura do presidente venezuelano, Washington alerta que só irá colaborar com as autoridades do país sob determinadas condições., adiantou o secretário de Estado Marco Rubio em entrevista à televisão CBS.No sábado, após a captura de Nicolás Maduro por tropas norte-americanas, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos assumiriam o “controlo” do país até que fosse assegurada uma transição pacífica.Mas na entrevista deste domingo à televisão norte-americana, MAté ao momento, não há qualquer plano de ocupação da Venezuela, mas"[Trump] tem certamente a capacidade e o direito, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, de agir contra ameaças iminentes e urgentes ao país", acrescentou o secretário de Estado norte-americano.Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos no sábado e chegou ainda no mesmo dia a um centro de detenção na cidade de Nova Iorque. Enfrenta agora acusações relacionadas com narcoterrorismo.Questionado sobre a futura liderança da Venezuela depois do Supremo Tribunal do país ter designado Delcy Rodriguez como presidente interina,Nicolás Maduro “era alguém com quem não se podia trabalhar” e que “não respeitava os seus acordos”, vincou o chefe da diplomacia norte-americana.Questionado sobre futuras eleições na Venezuela, o secretário de Estado considerou que esse cenário é “prematuro neste momento”.