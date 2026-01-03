Mundo
Nicolás Maduro capturado. EUA atacam Venezuela durante a noite
Eram 6h00 da manhã na hora portuguesa, 2h00 em Caracas, quando foram ouvidas sete explosões na capital da Venezuela. Os Estados Unidos, numa operação cirúrgica que envolveu 150 aviões, atingiram 19 alvos na capital, Caracas, e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira.
O presidente venezuelano foi capturado numa operação especial da força Delta do exército norte-americano. A Venezuela denunciou uma gravíssima agressão norte-americana.