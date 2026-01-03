Nicolás Maduro capturado. EUA atacam Venezuela durante a noite

Um deles incluindo a base militar La Carlota e o forte de Tiuna, o maior complexo militar Venezuelano onde está o Ministério da Defesa e a residência de vários membros do Governo, incluindo do próprio Nicolás Maduro.



O presidente venezuelano foi capturado numa operação especial da força Delta do exército norte-americano. A Venezuela denunciou uma gravíssima agressão norte-americana.