Nicolás Maduro capturado. EUA atacam Venezuela durante a noite

Eram 6h00 da manhã na hora portuguesa, 2h00 em Caracas, quando foram ouvidas sete explosões na capital da Venezuela. Os Estados Unidos, numa operação cirúrgica que envolveu 150 aviões, atingiram 19 alvos na capital, Caracas, e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira.

RTP /
VER MAIS
Um deles incluindo a base militar La Carlota e o forte de Tiuna, o maior complexo militar Venezuelano onde está o Ministério da Defesa e a residência de vários membros do Governo, incluindo do próprio Nicolás Maduro.

O presidente venezuelano foi capturado numa operação especial da força Delta do exército norte-americano. A Venezuela denunciou uma gravíssima agressão norte-americana.
PUB
PUB