"Vai pagar um preço muito alto". Trump deixa ameaças à vice-presidente da Venezuela

Sobre o futuro da Venezuela, o presidente norte-americano afirmou que o futuro, mesmo que passe por uma mudança de regime será “melhor do que o que eles têm neste momento” e que a situação no país “não pode piorar”.





A Venezuela está "em falência" e o país "é uma catástrofe em todos os domínios", pelo que "reconstruir o país não é uma coisa má".

"Está disposta a fazer o que achamos necessário"





No sábado, horas após a captura de Nicolás Maduro e da sua mulher, Cilia Flores, o presidente norte-americano afirmou, em conferência de imprensa, que a vice-presidente da Venezuela tinha demonstrado disponibilidade para trabalhar com os EUA, sendo que Washington assumiria "o controlo" temporário do país até que uma transição fosse assegurada.





"Essencialmente ela está disposta a fazer o que consideramos necessário para tornar a Venezuela grande outra vez", afirmou Donald Trump.





Porém, a vice-presidente Delcy Rodríguez veio afirmar logo no sábado que a Venezuela está "pronta para defender os seus recursos naturais" e exigiu aos Estados Unidos a libertação de Nicolás Maduro.