Futebol Internacional
Espanyol atrasa-se na Liga espanhola
O Espanyol, atual quinto classificado da Liga espanhola de futebol, atrasou-se hoje na competição, ao não conseguir melhor que um empate 1-1, em Valência, na casa do Levante.
O jogo, da 19.ª jornada, deixa a formação catalã em quinto, com 34 pontos, a quatro do quarto posicionado, que é o Atlético de Madrid.
Romero adiantou o Espanyol, aos 53 minutos, e, dois minutos depois, o Levante, penúltimo classificado da Liga, empatou, por Losada.
O Levante, treinado pelo português Luís Castro, está em 19,º, com 14 pontos, apenas à frente do Oviedo, conseguindo hoje o terceiro jogo consecutivo sem perder.
Em Madrid, o Rayo Vallecano bateu por 2-1 o Maiorca, que teve Samu Costa em jogo.
Marcaram Jorge De Frutos, aos quatro minutos, e Palazon, aos 42, para o Rayo, que ficou em inferioridade numérica aos 80, por expulsão de Óscar Valentin, enquanto Muriqi marcou, aos 30, para a formação insular.
