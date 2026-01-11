ULS Coimbra nega que doente tenha aguardado na Urgência deitada no chão





Em comunicado, a ULS Coimbra explica que a doente esperou em cadeira de rodas porque se encontrava calma, orientada e capaz de se sentar. Foi assim que entrou no serviço, segundo o testemunho de dois seguranças.

A Unidade Local de Saúde de Coimbra acrescenta que a fotografia, que mostra a senhora deitada no chão, foi tirada por um familiar que decidiu ir buscar uma manta para montar o cenário.





A ULS revela que o familiar anunciou que iria tirar a foto e divulgá-la.



O caso ocorreu na quinta-feira. A doente entrou no serviço em dois momentos diferentes e foi triada com pulseira laranja.



A Unidade Local de Saúde de Coimbra rejeita, categoricamente, que uma doente com cancro tenha aguardado no Serviço de Urgência deitada no chão.