Futebol Internacional
Nuno Espírito Santo avança na Taça de Inglaterra
O West Ham, de Nuno Espírito Santo, voltou às vitórias, superando hoje, por 2-1 após prolongamento, o Queens Park Rangers, em jogo dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra de futebol.
Depois de uma série negativa com quatro empates e seis derrotaram, os ‘hammers’ venceram em Londres o histórico QPR, do segundo escalão, que se mostrou um adversário difícil.
Aos 45+10 minutos, Magassa assistiu Crys Summerville para o golo inaugural do West Ham, que foi para a segunda parte em vantagem.
O segundo tempo foi muito equilibrado e mostrou o QPR inconformado com o resultado.
Aos 65, Karamoko Dembélé cruzou bem para o interior da área, onde apareceu Richard Koné, de cabeça, para estabelecer o empate.
O jogo foi para prolongamento com 1-1 e, aos 98, o reforço de inverno Taty Castellanos, assistido por Summerville, fez o 2-1 final.
Mais cedo, o Arsenal, praticamente com uma equipa B, goleou por 4-1 em casa do Portsmouth, do segundo escalão com um ‘hat-trick’ do brasileiro Gabriel Martinelli.
Um mau alívio do Arsenal permitiu o golo de Colby Bishop, logo aos três minutos, a dar vantagem ao Portsmouth.
O líder da Liga principal recuperou rápido, empatando aos oito, com um autogolo de Dozzell, para depois ver Martinelli brilhar, com golos aos 25, 51 e 72.
