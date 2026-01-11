Manchester United cai em Old Trafford e agrava crise poucos dias após saída de Rúben Amorim

O Manchester United voltou a viver uma tarde amarga em Old Trafford, num momento particularmente delicado do clube. Poucos dias após a saída de Rúben Amorim do comando técnico, os red devils sofreram nova deceção, desta vez ao serem eliminados da Taça de Inglaterra pelo Brighton, que venceu por 1-2 e gelou as bancadas do “Teatro dos Sonhos”.





Darren Fletcher, treinador interino nomeado após a saída do técnico português, procurou manter alguma estabilidade tática ao repetir a linha defensiva de quatro elementos utilizada no empate com o Burnley (2-2). Contudo, a estratégia não resistiu à maior organização e eficácia do Brighton, que entrou determinado em assumir o encontro e acabou por agravar ainda mais a crise dos red devils.

O United até começou melhor e chegou com algum perigo à área adversária, mas o primeiro golpe surgiu logo aos 14 minutos. Senne Lammens defendeu o primeiro remate, mas Brajan Gruda, mais rápido que toda a defesa, apareceu para finalizar na recarga e inaugurar o marcador. O golo provocou um autêntico “sururu” na equipa da casa, que perdeu segurança e passou a exibir uma tremenda instabilidade emocional e tática.





Ao intervalo, Fletcher tentou reorganizar a equipa, mas o que se seguiu foi pior. Aos 64 minutos, novamente com Gruda envolvido na jogada, Danny Welbeck — antigo avançado do United — aproveitou o completo desnorte defensivo para fazer o 0-2. A célebre “lei do ex” voltou assim a assombrar Old Trafford, num golo que expôs de forma crua as fragilidades da equipa.









Na tentativa de travar a desorientação, Fletcher lançou nomes experientes como Casemiro e Harry Maguire, procurando dar equilíbrio ao conjunto. E foi já nos minutos finais que o United conseguiu reduzir: aos 85’, Benjamin Sesko finalizou com precisão um cruzamento de Bruno Fernandes, reacendendo a esperança dos adeptos num possível empate.





Mas essa esperança durou pouco. Aos 88 minutos, o jovem Shea Lacey viu dois amarelos em dois minutos, deixando o United reduzido a dez unidades precisamente quando procurava forçar o ataque final. A expulsão comprometeu qualquer tentativa de recuperação e selou a eliminação da equipa da prova.





No apito final, ouviram‑se assobios vindos das bancadas de Old Trafford. A derrota soma‑se a uma série de desempenhos irregulares e aprofunda a sensação de crise instalada no clube, que ainda procura reencontrar estabilidade após a saída de Rúben Amorim. Com a eliminação, Bruno Fernandes e Diogo Dalot falham os dezasseis-avos da Taça de Inglaterra, ficando agora o foco exclusivamente voltado para o campeonato e para a difícil missão de Fletcher enquanto sucessor provisório.