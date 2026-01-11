Mais Modalidades
Vicente Pereira bate recorde do mundo dos 400 livres em natação adaptada
O português Vicente Pereira melhorou hoje o recorde do mundo dos 400 metros livres na classe S21 de natação adaptada, ao nadar a distância em 5.25,37 minutos, em Ponte de Sor.
O nadador do Sporting foi a grande figura do Torneio Nacional de natação adaptada, naquela cidade do distrito de Portalegre, ao melhorar o máximo registo mundial da classe destinada a competidores com síndrome de Down, juntando este a outras distâncias em que é o mais rápido de sempre, os 50 livres, os 100 mariposa e os 200 estilos.
No Torneio, destaque ainda para quatro novos recordes nacionais para Marco Meneses, nos 50, 100 e 200 bruços e nos 800 livres da classe S11, e três para Eduardo Carvalho em S17, nos 100 e 200 livres e nos 50 costas.
Joana Salgueiro conseguiu uma mão cheia de novos recordes de Portugal, em S17, nos 50, 100 e 200 costas, nos 100 livres e nos 200 estilos, enquanto Diana Mendes o fez nos 50, nos 100 e nos 400 livres.
Ao todo, caíram 31 recordes nacionais na primeira competição de natação adaptada de 2026.
