Há mais de 108 milhões de refugiados no mundo e 40% são crianças

Foto: Antoine Boureau / Hans Lucas - Reuters

Nunca o mundo teve tantos refugiados e pessoas deslocadas. As contas de 2022 contam com mais de 108 milhões. E quase metade são crianças.

No Dia Mundial do Refugiado, a Unicef faz o alerta e diz que as crianças refugiadas e requerentes de asilo enfrentam em Portugal vários desafios à integração.



No ano passado o número de crianças deslocadas no mundo chegou aos 43 milhões, um novo máximo, sublinha o fundo das Nações Unidas para a infância.



Mais de metade destas crianças foram deslocadas dentro dos próprios países devido a conflitos e a violência.