UNICEF. Número de crianças deslocadas atingiu um novo recorde

“O número de crianças forçadas a fugir das suas casas tem aumentado a um ritmo alarmante há mais de uma década e a nossa capacidade global de resposta está sob forte pressão”, reconhece a diretora executiva da UNICEF, Catherine Russell.Em comunicado, a responsável da UNICEF salienta que o aumento registado “reflete o impacto conflitos, crises e desastres climáticos em todo o mundo, mas também mostra a resposta insuficiente de muitos governos para garantir que todas as crianças refugiadas e deslocadas internamente possam continuar a aprender, manter-se saudáveis e a desenvolver todo o seu potencial”.A UNICEF refere desde logo a guerra na Ucrânia, em curso desde fevereiro de 2022, como uma das principais causas deste aumento, tendo obrigado a mais de dois milhões de crianças a fugir do país e deslocou mais de um milhão dentro da Ucrânia.Destaque também para osque ocorreram recentemente, desde as cheias no Paquistão à seca no Corno de África, que levaram aoEstes números não contabilizam, por exemplo, os recém-deslocados no início de 2023 devido ao conflito no Sudão (que afetou mais de 940 mil crianças até ao momento)., tendo em conta as barreiras que são colocadas à educação e saúde de crianças deslocadas internamente ou refugiadas.A organização apela aos Governos para que os governos garantam o direito à proteção e inclusão e participação de crianças deslocadas, assim como o fornecimento de vias seguras e legais para as crianças se movimentarem, procurarem asilo e reunirem-se com as suas famílias.Os países devem ainda garantir que nenhuma criança “seja detida ou devolvida devido ao seu estatuto migratório”, a menos que essa seja considerada a melhor opção para a criança. Entre outras medidas, a UNICEF apela também a uma proteção infantil mais eficaz, de forma a evitar os riscos de exploração e violência.

Acolhimento em Portugal

Em Portugal, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) registou um total de 1.992 pedidos de proteção internacional no ano de 2022.A maioria dos requerentes de asilo que chega a Portugal provém de países como o Afeganistão, Índia, Gâmbia e Paquistão.Beatriz Imperatori, diretora executiva da UNICEF Portugal, fala em particular dos desafios à integração de crianças no país, desde a “barreira linguística, a discriminação, a falta de oportunidades educativas e profissionais, o risco de pobreza e exclusão social”.