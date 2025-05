"Há muitas crianças a morrer de fome" em Gaza, alerta conselheiro da OMS

Para a organização, trata-se de uma ajuda em quantidade "ridiculamente insuficiente".





Opinião igual tem o médico Nelson Olim, conselheiro da Organização Mundial da Saúde em Portugal, que refere que esta ajuda é atirar areia para os olhos da comunidade internacional.O especialista em Medicina Humanitária entende que a decisão de Telavive é uma gota no oceano e não tem dúvidas de que a ajuda que vai entrar em Gaza fica muito àquem das necessidades.Há três meses que Israel não deixa entrar qualquer ajuda humanitária na Faixa de Gaza. E agora os 100 camiões de comida são, do ponto de vista da coordenadora de emergência dos Médicos Sem Fronteiras em Khan Younis, uma forma de instrumentalização por parte do Estado hebraico: até mesmo uma ferramenta para servir os objetivos militares de Telavive.Nos últimos tempos, várias organizações internacionais têm alertado para os efeitos das restrições.