Israel aceita acordo dos Emirados Árabes Unidos para envio de ajuda humanitária a Gaza

No mesmo dia, o Governo britânico anunciou a suspensão das negociações sobre comércio com Israel e convocou o embaixador israelita em Londres para mostrar desagrado face ao bloqueio da ajuda humanitária.

A par da escassa entrada de ajuda em Gaza, continuou a ofensiva israelita. Segundo as autoridades de saúde palestinianas, os ataques aéreos de Israel na última noite mataram 85 pessoas.

O Exército israelita explicou que tinha tido como alvo um centro de comando do Hamas e garantiu que tinha alertado os civis com antecedência.



UE vai rever laços políticos e económicos com Israel

Per today’s statement by EU High Representative @KajaKallas regarding Israel:



We completely reject the direction taken in the statement, which reflects a total misunderstanding of the complex reality Israel is facing.



This war was forced upon Israel by Hamas, and Hamas is the…