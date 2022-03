"Hackers" reforçam fileiras dos Anonymous e acentuam ataques a Putin

Se durante a Guerra Fria a campanha de desinformação se circunscreveu a transmissões de rádio, atualmente as ferramentas digitais vêm diversificar cenários.





Roman é um informático ucraniano e coordena um grupo de hackers chamado Stand for Ukraine. Diz só ter criado ligações com a organização de piratas informáticos Anonymous no momento em que a Russia invadiu o país.

Em declarações à BBC, Roman explicou que, quando conseguiram furar o portal da agência estatal russa Tass, manipulando-a com uma imagem anti-Putin, incluíram a assinatura dos Anonymous.Este pirata informático diz trabalhar num apartamento em Kiev e agiliza ações focadas no combate a Putin. O grupo associado aos Anonymous "crim sites, aplicações Android edo Telegram para ajudar no esforço de guerra da Ucrânia ealvos russos"., declarou Roman.Diz já ter desativado um serviço de passagens de comboios regionais russos durante várias horas, mas não há confirmação desta ação. Roman defende que

Um outro grupo de hackers polacos, denominado Squad 303, em homenagem a um famoso esquadrão de caças na II Guerra Mundial, associou-se também ao grupo Anonymous.



Um dos membros do Esquadrão 303 descreveu as ações do grupo como estando





Dizem que este tráfego de mensagens terá sido "a coisa mais impactante que o grupo fez até agora pela Ucrânia".Jan Zumbach (nome falso), um dos membros do grupo, enquadra a a atividade ilegal do Squad 303"com o objetivo de vencer a guerra de informações". Dizem não ter roubado nenhum dado privado. Apenas tentaram comunicar com cidadãos russos.Osem geral justificaram as motivações sublinhando que ucranianos inocentes estão a ser massacrados:Desde início do conflito, uma outra ação do grupo Anonymous ganhou destaque nosrussos.Desde dia 26 de fevereiro, este conteúdo sobre a guerra foi partilhado por contas dos Anonymous em diversas redes sociais com milhões de seguidores. "APENAS EM: Canais de TV estatais #russos forampor #Anonymous para transmitir a verdade sobre o que está a acontecer na #Ucrânia", dizia uma publicação.Um dos grupo associados aos Anonymous reinvindica milhões de visualizações do vídeo em causa e que assumiram os serviços de TV durante 12 minutos, interrompendo a programação de canais estatais russos.Eliza, residente nos Estados Unidos, contou à BBC que o pai, cidadão russo, lhe telefonou durante a interrupção da TV. "O meu pai telefonou-me quando aconteceu e disse:. Eu consegui então que ele gravasse e partilhei o vídeo. Ele disse que um dos seus amigos também viu isto a acontecer".Do outro lado da fronteira, também surgem ataques cibernéticos contra a Ucrânia, mas em menor escala. O último envolveu um vídeoem que a manipulação do rosto e da voz de Volodymyr Zelensky reproduz o presidente da Ucrânia a sugerir aos soldados que deponham as armas. Foi rapidamente desmascarado.Alertam sobretudo para o aumento desta atividade desde que começou a invasão russa em território ucraniano."Nunca vi nada assim", afirma Emily Taylor, doHá pelo menos oito anos que o grupo Anonymous não se apresentava tão ativo, mas com a guerra na Ucrânia diversos outros grupos associaram-se à "marca"."O calcanhar de Aquiles dos Anonymous é que qualquer um pode dizer ser dos Anonymous, incluindo atores estatais que operam contra aquilo por que lutamos", afirma o antigo elemento dos Anonymous Anon2World., remata Anon.