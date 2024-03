Haley promete seguir a enfrentar Trump nas primárias republicanas

A ex-embaixadora nas Nações Unidas sublinhou que ultrapassou Donald Trump em fundos de campanha angariados, apesar de continuar a não conseguir bater o ex-Presidente, que até agora venceu todas as seis eleições primárias já realizadas e que deverá vencer com larga vantagem na próxima semana, na Super Terça-Feira, quando os eleitores se pronunciarem em 15 estados e um território.

"Quando vou para uma arrecadação de fundos, não me perguntam: `Qual é a sua estratégia?` (...) Dizem-me: `Obrigado por me dar esperança`", disse Haley, para explicar porque tenciona continuar em campanha, apesar dos maus resultados eleitorais, prometendo tentar continuar nos boletins de voto até à convenção do Partido Republicano, em julho.

"Tenciono ter bons resultados na próxima terça-feira e continuar a lutar pela vitória, enfrentando Trump e, quando me for possível, Biden", garantiu a ex-embaixadora.

Haley argumenta que mais um mês forte de angariação de fundos de campanha é a prova de que os republicanos estão ávidos por uma alternativa viável a Trump.

A candidata superou Trump nas últimas semanas, arrecadando 12 milhões de dólares (cerca de 10 milhões de euros), contra 11,5 milhões de dólares de Trump.

Questionado a propósito destes dados, o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, mostrou-se confiante no rumo da campanha do ex-Presidente.

"O nosso foco está em vencer Joe Biden nas eleições gerais", explicou Cheung, lembrando os bons resultados nas primárias e os bons indicadores nas sondagens para as eleições de novembro.

Nas eleições primárias do Partido Democrata, Biden intensifica a sua própria arrecadação de fundos e viaja pelo país, centrando os seus ataques em Trump, assumindo que a candidatura de Haley deverá terminar já na próxima Super Terça-Feira.