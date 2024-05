Hamas aceita proposta de cessar-fogo do Egito e Catar

Segundo o Hamas, o chefe do grupo, Ismail Haniyeh, já informou o primeiro-ministro do Catar e o chefe dos serviços de inteligência egípcios que aceitou a proposta.





"Ismail Haniyeh, chefe do gabinete político do Hamas, falou por telefone com o primeiro-ministro do Catar, o xeque Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani, e com o ministro egípcio dos Serviços Secretos, Abbas Kamel, e informou-os que o Hamas aprovou a sua proposta de acordo de cessar-fogo", refere um comunicado do grupo.





À agência France Press, um responsável do Hamas declarou que "a bola está agora no campo de Israel, que tem de optar entre aceitar o acordo de cessar-fogo ou bloqueá-lo".





Israel decidiu, entretanto, que a proposta aprovada pelo Hamas não é aceitável, segundo um funcionário israelita ouvido pela agência Reuters.





De acordo com a mesma fonte, o acordo inclui conclusões a “longo prazo” que Israel não pode apoiar. “Isto parece ser um estratagema destinado a fazer com que Israel pareça ser o lado que recusa um acordo”.



O porta-voz das forças militares de Israel disse entretanto que todas as propostas relativas a negociações para libertar reféns em Gaza são examinadas com seriedade e que, paralelamente, Telavive continua a operar no território governado pelo Hamas.



Questionado sobre se a aceitação da proposta por parte do Hamas terá impacto na ofensiva na cidade palestiniana de Rafah, o contra-almirante Daniel Hagari afirmou que "todas as propostas" são analisadas de forma séria, mas que "estão a esgotar-se todas as possibilidades de negociação e devolução dos reféns".



"Paralelamente, ainda estamos a operar na Faixa de Gaza e continuaremos a fazê-lo", declarou.

Proposta de cessar-fogo inclui três fases



Segundo o Hamas, a proposta inclui várias exigências, nomeadamente um cessar-fogo, a reconstrução de Gaza, o regresso de pessoas deslocadas e uma troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos.







Um responsável do Hamas em Gaza, para quem este acordo "satisfaz todas as partes", avançou que a proposta de cessar-fogo possui três fases, cada uma delas com a duração de 42 dias. Na segunda fase, prevê-se a retirada total das forças israelitas de Gaza.







Este responsável disse ainda à Reuters que uma delegação do grupo radical vai em breve visitar o Cairo para discutir o acordo de cessar-fogo e o próximo passo a tomar.





Em Rafah - a cidade no extremo sul do enclave de Gaza onde Israel planeia uma grande ofensiva militar - cenas de alegria e tiros para o ar seguiram-se ao anúncio do Hamas, de acordo com relatos de jornalistas internacionais.







Há vários meses que Egito e Catar têm mediado conversações entre Israel e o Hamas, procurando encontrar uma solução para a guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamita em território israelita, em 7 de outubro passado.