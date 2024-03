Hamas anuncia morte de sete reféns devido a bombardeamentos israelitas em Gaza

O enclave palestiniano de Gaza está a ser ininterruptamente bombardeado há quase cinco meses, à exceção de um curto período de trégua negociado para a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos. Razão que contribui para a impossibilidade de estabelecer de imediato quando e em que bombardeamento morreram os sete israelitas.

Nessa trégua de uma semana no final de novembro, o Hamas libertou uma centena de israelitas em troca de 240 prisioneiros palestinianos.





Entretanto, num sumário do que têm sido estes meses, as brigadas Al-Qassam confirmaram que o número de reféns mortos devido às operações militares de Israel em Gaza já ultrapassou os 70 prisioneiros, de acordo com um comunicado de Abu Ubaida no Telegram.





"Tentámos mantê-los vivos, mas [o primeiro-ministro israelita] Benjamin Netanyahu insistiu em matá-los, todos os sete, através de ataques do exército israelita", acrescentou Abu Ubaida.





Israel lançou uma campanha militar por ar, terra e mar contra a Faixa de Gaza após um ataque do Hamas a 7 de outubro ter feito cerca de 1.200 mortos no sul de Israel, ao que se seguiu a tomada de duas centenas e meia de reféns.





A resposta de Israel resultou na morte até ao momento de mais de 30.000 palestinianos, de acordo com o Ministério da Saúde dirigido pelo Hamas, a maior parte crianças.