Hamas deve libertar mais oito reféns israelitas

A libertação de três reféns israelitas e de cinco reféns tailandeses pelo Hamas está prevista para esta quinta-feira, no âmbito do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo extremista palestiniano em vigor desde 19 de janeiro.

O acordo de tréguas com o Hamas prevê a troca de reféns por prisioneiros palestinianos.



Até agora, o Hamas entregou sete reféns, enquanto as autoridades israelitas libertaram cerca de 300 prisioneiros palestinianos.



No âmbito do acordo que interrompeu 15 meses de guerra na Faixa de Gaza, Israel autorizou igualmente o regresso das pessoas deslocadas ao norte do enclave palestiniano. Segundo os dados mais recentes, cerca de 500 mil palestinianos deslocados já regressaram ao norte da Faixa de Gaza.



Também hoje a agência das Nações Unidas para os refugiados (UNRWA) terá de abandonar os seus escritórios em Jerusalém, segundo a ordem emitida pelas autoridades israelitas.



A UNRWA deve desocupar todas as suas instalações em Jerusalém, incluindo Jerusalém Leste anexada por Israel, afetando em concreto escolas e centros de saúde.