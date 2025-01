Israel anuncia libertação de mais 11 reféns entre quinta-feira e sábado

uma civil que deveria ter sido libertada no sábado passado com outras quatro mulheres, militares, e cuja ausência levou Israel a acusar o Hamas de por em causa o acordo de tréguas que entrou em vigor há dez dias.Os outros dois israelitas são, cujas identidades foram reveladas com acordo das famílias.A identidade dos "cinco cidadãos tailandeses" não foi comunicada.Sábado, será a vez de mais três reféns serem libertados. Os seus nomes deverão ser divulgados posteriormente.detidos em Israel.

A libertação dos reféns ainda na posse do Hamas, por troca com prsioneiros palestinianos, integra-se num acordo de cessar-fogo, aceite por Israel e o Hamas e que entrou em vigor a 19 de janeiro, véspera da tomada de posse da nova Administração do presidente dos EUA, Donald Trump. A primeira fase deverá duarar seis semanas,



Até agora foram libertadas sete reféns mulheres, três no dia 19 e quatro no dia 25.Na noite de segunda-feira, a Jihad Islâmica, aliada do Hamas na Faixa de Gaza, transmitiu um vídeo de Arbel Yehud.

Nas imagens, vestida com uma camisola de capuz, de cor azul-marinho, a jovem transparecia grande angústia.





Além de dizer o seu nome e a data de sábado, 25 de janeiro, Yehud apelou ao chefe de governo de Israel e ao presidente norte-americano, Donald Trump, que fizessem tudo para libertar os reféns ainda detidos em Gaza.







No mesmo dia, o Governo israelita anunciou que morreram oito dos reféns programados para serem libertados na primeira fase das trésguas.



"As famílias foram informadas sobre a situação dos seus entes queridos", disse o porta-voz do Governo israelita, David Mencer, durante uma conferência de imprensa.



Isto significa que dos 26 reféns que serão devolvidos ao seu país na primeira fase do acordo, apenas 18 ainda estão vivos.







Israel exigia há muito ao Hamas uma lista sobre o estatuto de todos os reféns, vivos ou mortos.



"Esta lista coincide com a dos serviços de informação israelitas", esclareceu Mencer, sem adiantar os nomes dos reféns mortos.