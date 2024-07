Hamas disponível para iniciar negociações sem cessar-fogo permanente

Esta mudança de posição foi avançada tanto pelas agências Reuters e AFP, como pela CNN, que citam altos funcionários do grupo islâmico palestiniano.“O Hamas exigiu um acordo de Israel para um cessar-fogo completo e permanente como condição antes da negociação”, disse o alto funcionário do Hamas à AFP. “Este ponto foi ultrapassado, com os mediadores a comprometerem-se a que, enquanto as negociações estiverem em curso, o cessar-fogo permanecerá em vigor”, acrescentou."Agora queremos essas garantias no papel", referiu.As negociações para um cessar-fogo em Gaza estão paralisadas há meses, dado que o Hamas tem exigido que Israel concorde com o fim total da guerra antes de assinar qualquer acordo – condições que Telavive considera inaceitáveis.

Com esta mudança de posição, aumentam as esperanças para que um acordo de cessar-fogo seja alcançado e que os reféns mantidos pelo Hamas desde o ataque de 7 de outubro sejam libertados.

"Transmitimos a nossa resposta aos mediadores e estamos à espera de ouvir a resposta dos ocupantes", disse o responsável do grupo à Reuters.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha agendadas reuniões para este domingo para discutir os próximos passos na negociação do plano de cessar-fogo de três fases que foi apresentado em maio pelo presidente dos EUA, Joe Biden, e que tem a mediação do Catar e Egito.





Está também previsto que uma delegação israelita vá até ao Catar na próxima semana para continuar as negociações para um cessar-fogo em Gaza.



O que pressupõe o acordo?

Durante esse período, as forças israelitas também se retirariam das zonas densamente povoadas de Gaza e permitiriam o regresso das pessoas deslocadas às suas casas no norte da Faixa de Gaza, segundo estas fontes.Ao longo dessas seis semanas, Hamas, Israel e os mediadores também negociariam os termos da segunda fase, que poderia levar à libertação dos restantes reféns do sexo masculino, tanto civis como soldados. Em contrapartida, Israel libertaria outros prisioneiros e detidos palestinianos.Numa terceira fase, segundo as duas fontes, seriam libertados os restantes reféns, incluindo os corpos de prisioneiros mortos, e dar-se-ia início a um projeto de reconstrução com a duração de um ano.A guerra no Médio Oriente completa, este domingo, nove meses. Milhares de manifestantes assinalaram o dia com protestos em Telavive. Pedem eleições antecipadas e acusam o Governo de Benjamin Netanyahu de estar a bloquear o acordo de cessar-fogo.

c/ agências