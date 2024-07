Médio Oriente. Negociações para cessar-fogo recomeçam na próxima semana

Num comunicado, o Hamas confirmou que, no "âmbito do trabalho nacional conjunto e da comunicação contínua face à agressão sionista e à firmeza heroica do nosso povo,A nota não especifica o local da reunião nem quais os dirigentes do Hamas que nela participaram, mas refere que nas reuniões seO líder do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, apresentou aos mediadores uma nova proposta de acordo na quarta-feira à noite, e o chefe da Mossad, David Barnea, que dirige a equipa de negociação israelita, fez na sexta-feira uma viagem relâmpago para receber a proposta e reunir-se com o primeiro-ministro do Qatar, o principal mediador.Após a viagem,O Hamas mantém como exigência fundamental que qualquer pacto culmine com a cessação definitiva das hostilidades e a saída das tropas israelitas, enquanto Netanyahu insiste que a guerra só terminará quando Israel tiver concluído a destruição das capacidades militares e governativas dos islamitas e conseguido o regresso de todos os reféns, vivos e mortos.O Ministério da Saúde do Governo do Hamas, que administra a Faixa de Gaza, fez um novo balanço de 38.098 mortos no território palestiniano desde o início da guerra com Israel, que dura há quase nove meses.

Pelo menos 87 pessoas foram mortas nas últimas 48 horas, indicou o ministério em comunicado, acrescentando que 87.705 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza desde 7 de outubro do ano passado.







