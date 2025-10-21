Hamas entrega mais dois corpos de reféns

"De acordo com informações fornecidas pela Cruz Vermelha, dois caixões de reféns mortos foram entregues e estão a caminho para junto das tropas das Forças de Defesa de Israel na Faixa de Gaza", indicaram os militares israelitas em comunicado divulgado hoje à noite.

Uma vez verificadas as identidades em testes forenses em Israel, o número de reféns mortos devolvidos será elevado para 15, ficando ainda 13 por entregar.

O Hamas tem alegado que a localização dos corpos é dificultada pela acumulação de escombros no enclave palestiniano devastado por mais de dois anos de conflito.

No início de uma visita a Israel, o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, reconheceu hoje que a entrega de todos os corpos "não vai acontecer de um dia para o outro", alertando que "ninguém sabe onde" estão alguns deles.

"Isto não significa que não devamos trabalhar para os encontrar", afirmou, acrescentando que "é apenas um motivo para recomendar um pouco de paciência", porque ainda "vai demorar algum tempo".

No entanto, a porta-voz do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, condenou hoje a demora nas devoluções, acusando o Hamas de violar os compromissos assumidos.

"Não aceitamos desculpas do Hamas e nenhum jornalista deve perpetuar a mentira de que não consegue encontrar estes corpos", criticou Sosh Bedrosian, acrescentando que o grupo palestiniano "pode localizá-los".

As duas últimas entregas de reféns ocorrem no 11.º dia do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, no âmbito de um plano desenvolvido pelos Estados Unidos, com apoio dos restantes mediadores internacionais, Egito e Qatar, e de vários países árabes.

Na sua primeira fase, que está em vigor, o plano estabelece a troca de reféns em posse do Hamas por prisioneiros palestinianos, a retirada parcial das forças israelitas do enclave e o acesso de ajuda humanitária ao território.

No dia 13 de outubro, o Hamas devolveu os últimos 20 reféns vivos que se encontravam na Faixa de Gaza, em troca de quase dois mil prisioneiros palestinianos.

Ao abrigo do acordo, Israel entregou também 165 corpos de palestinianos.

A etapa seguinte, ainda por acordar, prevê a continuação da retirada israelita da Faixa de Gaza, o desarmamento do Hamas, apesar da sua resistência a este respeito, bem como a reconstrução e a futura governação do enclave, que descarta um papel do grupo islamita.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 68 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.