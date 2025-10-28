Mundo
Hamas entregou corpo de mais um refém às autoridades israelitas
Se a identidade for confirmada, a entrega de mais este corpo significa que permanecem em Gaza os restos mortais de 12 reféns.
O Hamas tem, no entanto, alegado dificuldades em localizar todos os corpos entre os escombros.
Israel autorizou, por isso, a Cruz Vermelha e o Egito a entrarem em Gaza para ajudar a recuperar os restos mortais que ainda não foram encontrados.