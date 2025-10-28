Hamas entregou corpo de mais um refém às autoridades israelitas

Se a identidade for confirmada, a entrega de mais este corpo significa que permanecem em Gaza os restos mortais de 12 reféns.

RTP /

O cessar-fogo acordado entre as duas partes em conflito prevê a devolução de todos, vivos e mortos.

O Hamas tem, no entanto, alegado dificuldades em localizar todos os corpos entre os escombros.

Israel autorizou, por isso, a Cruz Vermelha e o Egito a entrarem em Gaza para ajudar a recuperar os restos mortais que ainda não foram encontrados.

