Hamas libertou sete reféns

Num comunicado, o exército referiu que os sete reféns estão vivos e sob custódia da Cruz Vermelha, a caminho de serem entregues a soldados e membros do Shin Bet, os serviços de Segurança Interna israelitas, no interior do enclave palestiniano.



"De acordo com informações fornecidas pela Cruz Vermelha, sete reféns foram transferidos para a sua custódia e estão a caminho das forças" israelitas, acrescentaram as IDF.

O Hamas afirmou que 20 reféns vivos serão trocados por mais de 1.900 prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

As famílias e amigos dos reféns explodiram em aplausos quando os canais de televisão israelitas anunciaram que os reféns estavam sob custódia da Cruz Vermelha.

Dezenas de milhares de israelitas assistiram às transferências em exibições públicas por todo o país, tendo sido realizado um grande evento na cidade de Telavive.

Num breve comunicado, as Forças de Defesa de Israel acrescentaram que estavam prontas "para receber reféns adicionais para serem entregues à Cruz Vermelha numa data posterior".





c/Lusa