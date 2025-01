Hamas mantém exigências para libertar reféns apesar de ameaça de Trump

Autoridades do grupo islâmico e de Israel têm mantido conversas com mediadores do Catar e do Egito com o objetivo de chegar a um cessar-fogo em Gaza, mas o impasse permanece, com as duas partes a acusarem-se mutuamente de estarem a bloquear um acordo.Por sua vez, Israel diz que não retirará as suas tropas até que o Hamas seja desmantelado e todos os reféns sejam libertados., disse o diretor do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, Eden Bar Tal, durante uma conferência de imprensa na terça-feira, garantindo que Israel está totalmente comprometido em chegar a um acordoSem fornecer detalhes sobre a última ronda de negociações, Hamdan reiterou as condições do Hamas de "um fim completo da agressão e uma retirada total [das tropas israelitas] das terras invadidas pela ocupação".

Mais de 50 mortos em 24 horas

Enquanto decorrem as negociações para se alcançar um acordo para um cessar-fogo, os combates continuam na Faixa de Gaza.Um dos ataques aéreos matou pelo menos dez pessoas numa casa de vários andares no bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza, na quarta-feira, enquanto outro matou cinco no subúrbio próximo de Zeitoun, disseram os médicos.Na cidade de Deir Al-Balah, no centro de Gaza, onde centenas de milhares de palestinianos estão abrigados, um ataque aéreo israelita matou outras três pessoas.