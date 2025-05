Hamas. Nova proposta dos EUA para tréguas em Gaza não responde às exigências

A posição foi referida à Agência France Presse (AFP). A proposta dos EUA "não vai ao encontro das exigências do nosso povo", disse Bassem Naim, um dos líderes exilados do Hamas, na quinta-feira à noite.



"A resposta da ocupação (israelita) significa, no fundo, a perpetuação da ocupação, a continuação dos assassinatos e da fome (mesmo durante o período de tréguas temporárias) e não responde a nenhuma das exigências do nosso povo, incluindo o fim da guerra e da fome", disse Naim, acrescentando, no entanto, que "a liderança do movimento está a examinar, com grande sentido de responsabilidade e patriotismo, a resposta a esta proposta".





Israel anunciou a meio da tarde que aceitava a proposta, apresentada quarta-feira por Witkoff. A Casa Branca confirmou depois que esta tinha sido primeiro assinada pelo governo de Benjamin Netanyahu, sendo depois apresentada ao Hamas





Witkoff explicou na quarta-feira, em Washington, que iria apresentar uma nova proposta e manifestou confiança de que seria aceite pelas partes, sem especificar os seus termos, embora meios de comunicação social israelitas e árabes tenham noticiado que se trata de uma trégua de 60 dias.



Esta pausa nos combates implicaria a libertação de dez reféns vivos mantidos na Faixa de Gaza e 18 mortos no primeiro e sétimo dia da trégua, além da obrigação do Hamas em fornecer provas do paradeiro dos restantes no décimo dia, em troca de centenas de prisioneiros e detidos palestinianos.



Esta fase determinaria também a negociação de um cessar-fogo permanente e a retirada das tropas israelitas do enclave palestiniano, o que significa que o fim da ofensiva não seria acordado logo no início das conversações, como o Hamas tem vindo a exigir.









Nos últimos dias, o Hamas comunicou que estaria de acordo com a primeira proposta de Witkoff , a qual incluía uma retirada israelita de Gaza e que não foi aceite pelo governo de Netayahu, levando a uma reformulação.

O Exército israelita iniciou há uma semana e meia uma nova operação terrestre e aérea no território, após ter quebrado em meados de março o cessar-fogo em vigor com o grupo Hamas.





O conflito em curso foi desencadeado pelos ataques liderados pelo grupo islamita palestiniano Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, onde fez cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e mais de duas centenas de reféns.



Em retaliação, Israel lançou uma operação militar na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 54 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.







com agências