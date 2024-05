O líder do Hamas diz que o movimento islâmico está pronto para fechar as negociações que levem a um cessar fogo. Ismail Hanyeh condena a postura de Israel em manter os ataques na Faixa de Gaza.

Enquanto não é alcançado um entendimento, as forças de defesa israelitas prosseguem as incursões no enclave, principalmente na zona de Rafah.