Hamas reforça controlo em Gaza enquanto Trump pressiona por um plano de paz

Israel ainda controla mais de metade de Gaza, mas quase todos os dois milhões de habitantes estão em zonas controladas pelo Hamas.

Primeira reunião do Conselho de Paz

A reunião contará com a participação de governantes de mais de 20 países, a grande maioria aliados da atual administração norte-americana, como Israel, Argentina, Arábia Saudita e Egito.

