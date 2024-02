Hamas responde a plano de Israel com proposta de acordo de trégua de três fases

Na noite de terça-feira, o grupo islâmico-palestiniano Hamas entregou aos mediadores do Catar e do Egito um acordo de trégua de três fases em resposta ao plano de cessar-fogo apresentado por Israel.Nesta primeira fase, o Hamas também propõe a retirada das forças aéreas israelitas das zonas povoadas da Faixa de Gaza, a entrada de mais ajuda humanitária e o início da reconstrução de hospitais e casas, juntamente com a criação de acampamentos temporários.

Este é o primeiro plano de cessar-fogo elaborado pelo Hamas, que diz ser "razoável" e garante que não aceitará nenhuma contraproposta de Israel.

Uma fonte próxima das negociações disse à agência Reuters que a contraproposta do Hamas não exigia uma garantia de um cessar-fogo permanente no início, mas que o fim da guerra teria de ser acordado durante a trégua, antes que os últimos reféns fossem libertados.A proposta do grupo islâmico surge em resposta a um plano apresentado por Israel há duas semanas que prevê a cessação das hostilidades durante seis semanas e a libertação faseada dos cerca de 130 israelitas ainda mantidos reféns em Gaza, em troca de prisioneiros palestinianos.

Blinken vai discutir proposta do Hamas com Netanyahu

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou esta terça-feira que recebeu a contraproposta do Hamas ao seu plano de trégua e está a avaliá-la.O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou na noite de terça-feira a Israel depois de se ter reunido com os mediadores do conflito no Catar.Israel ainda não comentou publicamente os detalhes da proposta do Hamas, mas vários responsáveis anónimos disseram aos meios de comunicação regionais que a exigência de terminar a guerra era um “não-inicial”.

O primeiro-ministro israelita tem reiterado que não retirará as suas tropas da Faixa de Gaza até que o Hamas seja exterminado.

Bliken admite que “ainda há muito trabalho a fazer”, mas acredita que “é possível chegar a um acordo e que é realmente essencial”. “Continuaremos a trabalhar de forma incansável para o conseguir”, garantiu.Outro dos grandes pontos de discórdia nas negociações até agora é a questão de quantos e quais palestinianos detidos serão libertados. Na trégua de uma semana que ocorreu em novembro, 110 israelitas foram libertados em troca de 240 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças detidas por delitos menores. Mas acredita-se que a nova lista inclua militantes que cumprem penas de prisão perpétua.O novo esforço diplomático surge numa altura de intensos combates em Gaza, com Israel a pressionar para capturar a principal cidade no sul do enclave, Khan Younis, e os combates também a ressurgirem nas áreas do norte que Israel afirmava ter dominado meses atrás.Na semana passada, Israel disse que planeava invadir Rafah, a cidade ao longo da barreira fronteiriça no extremo sul do enclave onde mais de metade da população de Gaza está abrigada.

c/agências