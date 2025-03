Hamas retoma negociações com mediadores para tentar ressuscitar cessar-fogo em Gaza

Hamas ameaça entregar reféns “em caixões”

Dos 251 reféns feitos durante o ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro de 2023, 58 continuam detidos em Gaza, 34 dos quais estão mortos, segundo o exército israelita.

Por sua vez, o movimento islâmico-palestiniano recusa ceder à pressão e avisou que estes reféns regressariam "em caixões" se Israel não parasse de bombardear Gaza.





À medida que o impasse prossegue, aumenta o descontentamento dos palestinianos em Gaza contra o Hamas. Na terça e quarta-feira, centenas de palestinianos saíram às ruas numa rara demonstração pública de oposição a exigir a saída do movimento islâmico do enclave e o fim do conflito com Israel.



, disse uma fonte palestiniana próxima do grupo armado citada pela AFP, acrescentando que mediadores do Catar também estiveram envolvidos nas discussões.As negociações estão a focar-se na possibilidade de estabelecer uma trégua durante o Eid al-Fitr, feriado muçulmano que marca o fim do Ramadão que começa no próximo domingo, e na Páscoa, bem como na retoma da entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, disse a mesma fonte., acrescentou a mesma fonte, sublinhando que o Hamas manifestou a sua disponibilidade para responder "positivamente" a qualquer proposta que ponha fim aos combates.De acordo com a, um meio de comunicação ligado ao Estado egípcio, os mediadores estão a tentar "garantir a libertação de prisioneiros e reféns como parte de uma fase de transição".As negociações deverão também focar-se na "entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza em preparação para a transição para a segunda fase do acordo de cessar-fogo permanente", acrescentou o canal.Israel e o Hamas estão num impasse, não chegando a um entendimento sobre como prosseguir o acordo de tréguas. O Hamas quer passar à segunda fase do acordo, que prevê um cessar-fogo permanente, a retirada das tropas israelitas de Gaza, a retoma do envio de ajuda humanitária e a libertação dos restantes reféns.Israel, por seu turno, quer que a primeira fase seja prolongada até meados de abril para que mais reféns sejam libertados e exige a "desmilitarização" de Gaza e a saída do Hamas antes de passar à segunda fase. O Hamas não aceitou a proposta e insiste que seja cumprido o acordo inicial.Telavive exige a entrega dos reféns que ainda estão na posse do Hamas para suspender os ataques em Gaza. Na quarta-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ameaçou tomar mais zonas de Gaza se o Hamas não libertasse os restantes reféns.De acordo com a ONU, as recentes operações israelitas fizeram mais 142 mil deslocados em sete dias. A organização das Nações Unidas alertou também que tem apenas duas semanas de ajuda alimentar restante em Gaza, depois de Israel ter interrompido a entrada de ajuda humanitária a 2 de março.